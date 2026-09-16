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Nikola Štimac osuđen je danas u Višem sudu u Beogradu na dve godine zatvora zbog toga što je 25. aprila na Zvezdari, u Ulici Milana Rakića pretukao Zorana Nedeljkovića (62), koji je preminuo mesec dana kasnije.

Podsetimo, brutalno prebijanje dogodilo se nakon kraće rasprave Nedljekovića sa Štimcem.

- Razočarani smo, okrivljeni je dobio minimalnu kaznu na koju ima i pravo žalbe. Sud mu je kao olakašavajuću okolnost uzeo i to što ima malo dete - kratko su za Kurir rekli prijatelji ubijenog Zorana Nedeljkovića.

Sestra ubijenog Foto: Kurir Televizija, Privatna Arhiva

Sestra ubijenog Zorana Nedeljkovića, Zagorka Martinović, opisala je ranije kako je došlo do kobne tuče.

- Okrivljeni je kupio kuću na Zvezdari, a komšija je ogradio deo dvorišta koji je pripadao kući. Moj brat, kada ga je video, prišao je da mu kaže da odgradi dvorište. Na snimku se vidi da oni mirno razgovaraju 15 minuta na kapiji i u jednom momentu nasilnik zajedno sa roditeljima polazi ka kući. Ubrzo se vratio prema kapiji, unosi se mom bratu u lice, moj brat podiže ruku da ga odmakne, a ovaj se izmakao, pa tada do kontakta nije ni došlo. Potom je on udario mog brata pesnicom u lice, bacio ga na zemlju i krvnički ga šutnuo dva puta. Tu se nalazi živa ograda, pa je dublje ušao u dvorište i ne vidi se šta mu radi, ali se vidi da noge mog brata odskaču isto onako kao kada ga je šutirao, a majka ga je vukla za duksericu kako ga ne bi dalje povređivao - ispričala je ranije Zagorka.

01:40 Zoran Nedeljković pretučen na Zvezdari Izvor: Privatna arhiva

Podsetimo, prebijanje Zorana Nedeljkovića snimile su nadzorne kamere, na kojima se vidi da se napad dogodio između 19.30 i 20.30 sati, kao i da posle prebijanja, Nikola Štimac udara sam sebe, pokušavajući da predstavi da je i on bio napadnut i da se samo branio.

Okrivljeni Štimac i njegovi roditelji, navodno su tvrdili i da je Zoran Nedeljković "bio u vidno alkoholisanom stanju", kao i da je ušao u njihovo dvorište bez poziva, vređao ih, psovao i pretio.