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Pripadnici Ministarstva unutrašnjih poslova u Novom Sadu podneće krivičnu prijavu protiv D. T. (38) iz okoline Žablja, zbog postojanja osnova sumnje da je učinio krivično delo teška krađa, saopšteno je iz Policijske uprave Novi Sad.

- Sumnja se da je on, 12. septembra, provalio u ugostiteljski objekat u Bulevaru kralja Petra u Novom Sadu i iz njega ukrao novac. Efikasnim operativnim radom, policija je identifikovala i pronašla osumnjičenog, a kod njega je pronađen i deo ukradenog novca koji je vraćen vlasniku - saopštili su iz novosadske policije.

Krivična prijava protiv osumnjičenog će biti podneta nadležnom javnom tužilaštvu u redovnom postupku.

Podsetimo, snimak krađe iz novosadskog lokala juče se pojavio na društvenim mrežama, a na njemu se vidi muškarac koji krade. Ono što je svima zapalo za oko jeste neobična "maska" lopova. Naime, dok je krao, on je pokrio lice jastukom za sedenje.