ŽENA (55) NA PIJACI PRODAVALA HEROIN: Uhapšena narko-dilerka na Zvezdari!
- D. S. (55) uhapšena je na Zvezdari zbog sumnje da je dilovala heroin, nakon višednevnog rada inspektora PS Stari grad.
- Prilikom pretresa stana pronađeno je oko pola kilograma heroina spremnog za prodaju na ulici.
Žena D. S. (55) uhapšena je nakon višednevnog operativnog rada inspektora PS Stari grad, zbog sumnje da je dilovala heroin. Ona je uhapšena na Zvezdari u Beogradu, a prilikom pretresa stana u kom živi pronađena je veća količina pomenutog narkotika.
Kako se nezvanično saznaje, D. S. je uhapšena juče oko 14 sati u blizini beogradske pijace Đeram.
- U tom trenutku je nastao haos. Svi na pijaci su videli da policajci trče kroz pijacu. Uhapsili su neku ženu koja je navodno dilovala drogu deci na pijaci - rekao je jedan od svedoka hapšenja.
Žena koja je uhapšena, je prema nezvaničnim informacijama, poznata policiji od ranije.
- Hapšenju je prethodio višednevni operativni rad policije PS Stari grad. Pretresom stana, u kom živi, pronađeno je oko pola kilograma heroina spremnog za prodaju na ulici - rekao je izvor upoznat sa istragom.
Osumnjičenoj je nakon hapšenja određeno zadržavanje do 48 sati u okviru kojih će biti privedena u tužilaštvo.
(Informer)