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Žena D. S. (55) uhapšena je nakon višednevnog operativnog rada inspektora PS Stari grad, zbog sumnje da je dilovala heroin. Ona je uhapšena na Zvezdari u Beogradu, a prilikom pretresa stana u kom živi pronađena je veća količina pomenutog narkotika.

Kako se nezvanično saznaje, D. S. je uhapšena juče oko 14 sati u blizini beogradske pijace Đeram.

- U tom trenutku je nastao haos. Svi na pijaci su videli da policajci trče kroz pijacu. Uhapsili su neku ženu koja je navodno dilovala drogu deci na pijaci - rekao je jedan od svedoka hapšenja.

Žena koja je uhapšena, je prema nezvaničnim informacijama, poznata policiji od ranije.

- Hapšenju je prethodio višednevni operativni rad policije PS Stari grad. Pretresom stana, u kom živi, pronađeno je oko pola kilograma heroina spremnog za prodaju na ulici - rekao je izvor upoznat sa istragom.

Osumnjičenoj je nakon hapšenja određeno zadržavanje do 48 sati u okviru kojih će biti privedena u tužilaštvo.

(Informer)

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