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Teška saobraćajna nesreća dogodila se rano jutros kod Pančeva!

Jedna osoba je poginula, dok je devetoro ljudi povređeno, saznaje Kurir.

Prema rečima našeg izvora, nesreća se dogodila oko šest časova na putu između mesta Dolovo i Mramorak.

- Sudarili su se kombi pun putnika i automobil. Nažalost, jedna osoba je nastradala, a devetoro ljudi je zadobilo povrede različitog stepena - kaže naš izvor i dodaje da je udarac bio toliko silovit da su morali da reaguju i vatrogasci-spasioci.

- Nakon što su svi povređeni izvučeni iz olupina, predati su ekipi Hitne pomoći koja ih je prevezla u bolnicu na dalje zbrinjavanje - dodaje sagovornik Kurira.