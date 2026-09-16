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Pripadnici Ministarstva unutrašnjih poslova u Ivanjici uhapsili su P. M. (34) iz Arilja, zbog postojanja osnova sumnje da je izvršio krivično delo teško ubistvo, saopšteno je danas iz Policijske uprave Čačak.

- Sumnja se da je on, u noći između 14. i 15. septembra ove godine, nasilno ušao u kuću četrdesetogodišnjeg muškarca u okolini Ivanjice i u njega ispalio više hitaca iz vatrenog oružja. Četrdesetogodišnji muškarac je od zadobijenih povreda preminuo - piše u saopštenju čačanske policije.

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Mesto zločina u selu Opaljenik Foto: RINA

Po nalogu tužioca Višeg javnog tužilaštva u Čačku, osumnjičenom je određeno zadržavanje do 48 časova i on će, uz krivičnu prijavu, biti priveden nadležnom tužilaštvu.

Viđeni u kafani

Podsetimo, P. M. se sumnjiči da je u kući u ivanjičkom selu Opaljenik ubio domaćina Mileta P., ispalivši mu dva hica iz vatrenog oružja u glavu. Kako smo već pisali, nakon što je ubio Mileta P., osumnjičeni je pobegao, ali je nakon potrage pronađen i uhapšen na teritoriji Arilja.

- Potraga za osumnjičenim trajala je skoro 10 sati.U njegovoj identifikaciji pomogli su meštani Oplajenika koji su policajcima ispričali da su veče pre zločina u kafani videli žrtvu i nepoznatog muškatca koji nije iz njihovog sela. To je inspektorima bio jsan signal u kom pravcu da usmere istragu - objašnjava izvor.

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