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Odbegli vođa "kavačkog klana" Radoje Zvicer kom je sud pre nekoliko dana privremeno zaplenio blindirani "mercedes G500" u poslednjih šest meseci ostao je bez voznog parka čija je vrednost procenjena na više od 1,5 miliona evra! Osim blindiranog "mercedesa", Zviceru i njegovoj supruzi ranije su oduzeti i "audi Q8", "brabus", "golff", džip "tojota".

- Vrednost blindiranog crnog "mercedesa" koje je sud odlučio da privremeno oduzme zbog sumnje da je stečen izvršenjem krivičnih dela, procenjena je na oko 300.000 evra, s obzirom na to da je reč o automobilu koji ima visok nivo zaštite - objašnjava sagovornik Kurira.

On podseća da je tokom velike akcije crnogorske policije u Kotoru, u februaru ove godine, policija tokom pretresa kuće u kojoj živi Zvicerova porodica, zaplenjen čitav vozni park.

1/3 Vidi galeriju Zaplenjeni automobili u vili Zvicera Foto: Uprava policije Crne Gore

- Tada je iz kuće koju je policija pretresala satima oduzeto više automobila, među kojima je bio i "brabus" vredan pola miliona evra. Tokom akcije, u garažama i na privatnim parkinzima tada su privremeno zaplenjeni "folksvagen GTI/R-Line", novije generacije, džipovi "tojota" i "audi", kao i još dva luksuzna vozila visoke klase (SUV/limuzine) - podseća sagovornik.

Vila i objekti koje koristi porodica Radoja Zvicera, podsetimo, bili su na udaru policije i u junu ove godine, kada su od njegove supruge oduzeti automobili, radio veza i drugi predmeti.

Bez automobila je u septembru 2024. ostala i Zvicerova supruga Tamara. Nju je tokom kontrole saobraćaja u Tivtu zaustavila policija i oduzela joj "audi Q8", za koji je utvrđeno da ga potražuje Interpol. Vrednost ovog džipa, tada je procenje na oko 120.000 evra.

Tamari Zvicer oduzet "audi" Foto: Uprava policije, Shutterstock, Privatna Arhiva

Međutim, automobil zaplenjen od "prve dame" kavačkog klana izgoreo je u aprilu ove godine u podmetnutom požaru na parkingu Uprave za imovinu u Podgorici.