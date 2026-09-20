RADOJE ZVICER ZA ŠEST MESECI OSTAO BEZ VOZNOG PARKA OD 1,5 MILIONA EVRA: Ovo su blindirani "mercedes", "brabus" i "audi" prve dame kavačkog klana!
- Radoje Zvicer je za šest meseci ostao bez voznog parka vrednog više od 1,5 miliona evra, uključujući blindirani 'mercedes G500'.
- Ranije su mu i supruzi oduzeti 'audi Q8', 'brabus', 'golf' i džip 'tojota', tokom više policijskih akcija u Crnoj Gori.
Odbegli vođa "kavačkog klana" Radoje Zvicer kom je sud pre nekoliko dana privremeno zaplenio blindirani "mercedes G500" u poslednjih šest meseci ostao je bez voznog parka čija je vrednost procenjena na više od 1,5 miliona evra! Osim blindiranog "mercedesa", Zviceru i njegovoj supruzi ranije su oduzeti i "audi Q8", "brabus", "golff", džip "tojota".
- Vrednost blindiranog crnog "mercedesa" koje je sud odlučio da privremeno oduzme zbog sumnje da je stečen izvršenjem krivičnih dela, procenjena je na oko 300.000 evra, s obzirom na to da je reč o automobilu koji ima visok nivo zaštite - objašnjava sagovornik Kurira.
On podseća da je tokom velike akcije crnogorske policije u Kotoru, u februaru ove godine, policija tokom pretresa kuće u kojoj živi Zvicerova porodica, zaplenjen čitav vozni park.
- Tada je iz kuće koju je policija pretresala satima oduzeto više automobila, među kojima je bio i "brabus" vredan pola miliona evra. Tokom akcije, u garažama i na privatnim parkinzima tada su privremeno zaplenjeni "folksvagen GTI/R-Line", novije generacije, džipovi "tojota" i "audi", kao i još dva luksuzna vozila visoke klase (SUV/limuzine) - podseća sagovornik.
Vila i objekti koje koristi porodica Radoja Zvicera, podsetimo, bili su na udaru policije i u junu ove godine, kada su od njegove supruge oduzeti automobili, radio veza i drugi predmeti.
Bez automobila je u septembru 2024. ostala i Zvicerova supruga Tamara. Nju je tokom kontrole saobraćaja u Tivtu zaustavila policija i oduzela joj "audi Q8", za koji je utvrđeno da ga potražuje Interpol. Vrednost ovog džipa, tada je procenje na oko 120.000 evra.
Međutim, automobil zaplenjen od "prve dame" kavačkog klana izgoreo je u aprilu ove godine u podmetnutom požaru na parkingu Uprave za imovinu u Podgorici.
Radoje Zvicer, podsetimo, nalazi se na listi najtraženijih evropskih begunaca, a za njim su poternice raspisale Srbija, Crna Gora i Austrija. Nedavno je Crna Gora, u kojoj je već osuđen na maksimalnu kaznu od 40 godina zatvora, raspisala nagradu od pola miliona evra za informaciju koja bi dovela do hapšenja vođe "kavačkog klana".