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Ubistvo Mileta P. (41) iz sela Opaljenik kod Ivanjice zaprepastilo je celo selo, a za ubijenog svi imaju samo reči hvale, opisujući ga kao vrednog domaćina i poštenog čoveka!

Policija je zbog sumnje da je Miletu P. ispalio dva metka u glavu, posle potrage koja je trajala desetak sati, juče popodne uhapsila P. M. (34) u Arilju.

Ubijeni Mile P. Foto: Privatna Arhiva

Kako smo ranije pisali, žrtva i osumnjičeni su pre zločina bili zajedno u kafani u Opaljeniku, a Mile je kući otišao oko ponoći.

- Sutradan je pronađen mrtav u svojoj kući u svom krevetu sa dve rupe od metkova na glavi! Svi su bili u potpunom šoku, jer on je bio divan čovek, miroljubiv i ni sa kim nije imao nikakve probleme - ispričali su meštani posle zločina.

Iz Policijske uprave u Čačku danas su saopštili da je osumnjičeni uhapšen u Arilju i da mu je određeno zadržavanje do 48 sati zbog sumnje da je počinio teško ubistvo za koje je zaprećena doživotna robija.

- Sumnja se da je on, u noći između 14. i 15. septembra ove godine, nasilno ušao u kuću muškarca u okolini Ivanjice i u njega ispalio više hitaca iz vatrenog oružja. Muškarac je od zadobijenih povreda preminuo - piše u saopštenju čačanske policije.

1/4 Vidi galeriju Mesto zločina kod Ivanjice Foto: RINA

Prema rečima našeg izvora, pretpostavlja se da je ubica čekao da Mile P. iz kafane dođe kući i legne da spava.

- U kuću je ušao nasilno, što znači da ga Mile nije pustio, a budući da je telo zatečeno u krevetu, ne isključuje se ni mogućnost da ga je ubio na spavanju - dodaje naš izvor.

Komšije Mileta P. ispričale su da je on bio ugledan domaćin.

- Radio je sa malinama, ali i druge poljoprivredne poslove. Lepo je zarađivao, a malo trošio, pa je verovatno imao i pozamašnu ušteđevinu. Živeo je sam otkako mu je pre 40 dana preminuo otac - rekao je jedan meštanin ivanjičkog sela.

Iako se najpre sumnjalo da je motiv ubistva koristoljublje, budući da je Mile P. imao novca, istraga je pokazala da to nije tačno.

- Utvrđeno je da u kući nije bilo premetačine, a Miletova ušteđevina je pronađena netaknuta - rekao je naš izvor i dodaje da je u ovom trenutku motiv zločina misterija.