OVO JE UBIJENI MILE IZ SELA KOD IVANJICE: Ubica mu ispalio 2 metka u glavu dok je spavao u svom krevetu, motiv zločina MISTERIJA (foto)
- Policija je u Arilju uhapsila P. M. (34) zbog sumnje da je ubio Mileta P. (41) iz sela Opaljenik kod Ivanjice, a određeno mu je zadržavanje do 48 sati.
- Žrtva je pronađena mrtva u svom krevetu sa dve rane od metaka u glavi, nakon što je prethodno bio u kafani sa osumnjičenim.
- Meštani ubijenog opisuju kao vrednog i poštenog domaćina, koji je živeo sam i bavio se malinama i drugim poljoprivrednim poslovima.
Ubistvo Mileta P. (41) iz sela Opaljenik kod Ivanjice zaprepastilo je celo selo, a za ubijenog svi imaju samo reči hvale, opisujući ga kao vrednog domaćina i poštenog čoveka!
Policija je zbog sumnje da je Miletu P. ispalio dva metka u glavu, posle potrage koja je trajala desetak sati, juče popodne uhapsila P. M. (34) u Arilju.
Kako smo ranije pisali, žrtva i osumnjičeni su pre zločina bili zajedno u kafani u Opaljeniku, a Mile je kući otišao oko ponoći.
- Sutradan je pronađen mrtav u svojoj kući u svom krevetu sa dve rupe od metkova na glavi! Svi su bili u potpunom šoku, jer on je bio divan čovek, miroljubiv i ni sa kim nije imao nikakve probleme - ispričali su meštani posle zločina.
Iz Policijske uprave u Čačku danas su saopštili da je osumnjičeni uhapšen u Arilju i da mu je određeno zadržavanje do 48 sati zbog sumnje da je počinio teško ubistvo za koje je zaprećena doživotna robija.
- Sumnja se da je on, u noći između 14. i 15. septembra ove godine, nasilno ušao u kuću muškarca u okolini Ivanjice i u njega ispalio više hitaca iz vatrenog oružja. Muškarac je od zadobijenih povreda preminuo - piše u saopštenju čačanske policije.
Prema rečima našeg izvora, pretpostavlja se da je ubica čekao da Mile P. iz kafane dođe kući i legne da spava.
- U kuću je ušao nasilno, što znači da ga Mile nije pustio, a budući da je telo zatečeno u krevetu, ne isključuje se ni mogućnost da ga je ubio na spavanju - dodaje naš izvor.
Komšije Mileta P. ispričale su da je on bio ugledan domaćin.
- Radio je sa malinama, ali i druge poljoprivredne poslove. Lepo je zarađivao, a malo trošio, pa je verovatno imao i pozamašnu ušteđevinu. Živeo je sam otkako mu je pre 40 dana preminuo otac - rekao je jedan meštanin ivanjičkog sela.
Iako se najpre sumnjalo da je motiv ubistva koristoljublje, budući da je Mile P. imao novca, istraga je pokazala da to nije tačno.
- Utvrđeno je da u kući nije bilo premetačine, a Miletova ušteđevina je pronađena netaknuta - rekao je naš izvor i dodaje da je u ovom trenutku motiv zločina misterija.
- Ubijeni i žrtva su se poznavali, a šta je bio motiv za ovako svirep zločin, u ovom trenutku nije poznato - dodao je izvor.