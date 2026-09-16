Carinski službenici su u saradnji sa policijom na graničnom prelazu Bogojevo sprečili pokušaj krijumčarenja novih medicinskih uređaja u tovaru prijavljenih selidbenih stvari.

Reč je o profesionalnoj medicinskoj opremi čija je vrednost, nakon detaljne provere, procenjena na iznos od 39.500 evra (medicinski aparati za ozonoterapiju sa maskama i bocama na stalku, mikser gasova, laboratorijska centrifuga, analizator sastava tela, bolnički krevet sa podesivim mehanizmom, 70 setova za hemodijalizu, gotovo 600 igala, špriceva, braunila, ampula, maski za kiseonik i dr.).