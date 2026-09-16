Slušaj vest

Carinski službenici su u saradnji sa policijom na graničnom prelazu Bogojevo sprečili pokušaj krijumčarenja novih medicinskih uređaja u tovaru prijavljenih selidbenih stvari.

Reč je o profesionalnoj medicinskoj opremi čija je vrednost, nakon detaljne provere, procenjena na iznos od 39.500 evra (medicinski aparati za ozonoterapiju sa maskama i bocama na stalku, mikser gasova, laboratorijska centrifuga, analizator sastava tela, bolnički krevet sa podesivim mehanizmom, 70 setova za hemodijalizu, gotovo 600 igala, špriceva, braunila, ampula, maski za kiseonik i dr.).

FOTO.jpg
Foto: Uprava Carina

Sva neprijavljena roba je privremeno zadržana zajedno sa kombijem u kome je krijumčarena, jer njena vrednost prelazi jednu trećinu vrednosti vozila.

Ne propustiteHronikaDEČKU U ZATVOR DONELA DROGU, SVE OTKRIVENO KAD SU IZAŠLI IZ LJUBAVNE SOBE: Nagurala 760 tableta i 24 paketića, ali su je stražari "provalili"
zatvor.jpg
HronikaCARINICI U HRVATSKOJ ZAUSTAVILI SRBINA Vozač izašao i prenerazio policiju! Tvrdio da nema šta da prijavi, kad su razgrnuli tovar USLEDILA DRAMA! Hitno uhapšen
granični prelaz
HronikaUHAPŠEN TOKOM DETALJNE KONTROLE U PARAĆINU! Švercer prevozio 140 kg duvana u gepeku: Carinici mu oduzeli i auto
MUP
HronikaNA HORGOŠU ZAPLENJENO ZLATO VREDNO VIŠE OD 45.000 EVRA! Pokušali da prokrijumčare nakit, carinici ostali u šoku, pronašli i dukate (foto)
Screenshot 2026-08-11 150032.png