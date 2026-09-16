Kako se navodi u saopštenju Policijske uprave za grad Niš, sumnja se da je D. Đ. 14. septembra fizički napao četrdesetsedmogodišnju ženu, kojoj je, prema navodima iz istrage, zadao više udaraca po glavi i telu, a sumnja se i da ju je davio. Nakon napada, žena je zbrinuta u Univerzitetsko-kliničkom centru u Nišu, gde su joj konstatovane lake telesne povrede.