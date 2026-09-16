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Klupko zločina u selu Opaljenik kod Ivanjice polako se odmotava! Nakon hapšenja osumnjičenog P. M. (34), otkriveno je da su on i ubijeni Mile P. (40) bili dugogodišnji prijatelji.

Podsetimo, Mile P. pronađen je mrtav u svojoj kući u utorak, a policija je nakon desetočasovne potrage u Arilju juče posle podne uhapsila osumnjičenog P. M.

- Osumnjičeni je živeo u Arilju, a inače je rodom iz Crne Gore. U Arilje se doselio pre desetak godina. Sa ubijenim je bio u vrlo bliskim prijateljskim odnosima i često je dolazio kod Mileta u kuću, u kojoj je bio rado viđen gost. Inače, osumnjičeni je u Opaljenik iz Arilja često dolazi jer mu je sestra udata u tom selu - kaže naš izvor i dodaje da su se Mile i M.P. dugo poznavali i da su bili u prijateljskim odnosima.

Ubijeni Mile P. Foto: Privatna Arhiva

- Kobne večeri bili su zajedno u kafani. Popili su koju čašicu, ali ništa neuobičajeno, niti alarmantno. Pričali su kao i uvek, žrtva je pominjala da je naplatila maline... Mile je iz kafane kući otišao ranije, a M. P. je ostao u lokalu - prepričava nam izvor šta se događalo kobne večeri, u noći između ponedeljka i utorka.

Naš izvor kaže, da je M. P. sačekao da Mile legne da spava i tada je došao na njegova vrata.

- Kada je Mile legao u krevet, napadač je provalio u njegovu kuću i zatekao ga je u krevetu. Onda mu je ispalio dva metka direktno u glavu, što znači da mu je namera bila da ga ubije - kaže naš izvor.

1/4 Vidi galeriju Mesto zločina kod Ivanjice Foto: RINA

On dodaje da je istražitelje šokiralo ponašanje osumnjičenih nakon svirepog ubistva.

- Kada je ubio svog prijatelja, on je hladnokrvno otišao kod svoje sestre u kuću u selu Opaljenk i tamo je prespavao. Ujutru je najnormalnije ustao, doručkovao i otišao u Arilje, gde je uhapšen posle višesatne potrage - kaže naš izvor.

Ono što dodatno buni istražitelje jeste šta je motiv ovog ubistva.

- Iako se isprva sumnjalo da je motiv koristoljublje, budući da je Mile imao ušteđevinu koju je držao u kući, ispostavilo se da to nije tačno. Tokom pretresa žrtvine kuće pronađena je njegova ušteđevina, novac je netaknut, a nije bilo ni tragova premetačine - kaže izvor i dodaje:

- Žrtva i uhapšeni su se dobro poznavali, družili, bili su u dobrim odnosima. Šta se desilo pa da P. M. potegne pištolj na svog druga i to na spavanju, u ovom trenutku je misterija.

Ko je pronašao telo?

Kako naš izvor dalje kaže, telo Mileta P. sa dve rane od metka na glavi u utorak ujutru pronašle su njegove komšije.

- On je trebalo sa komšijama ujutru da ide na njivu da obavljaju poljoprivredne radove. Pošto se on nije javljao na telefon, niti je došao na njivu, došli su kuću da ga traže, ali su na samom ulazu videli tragove krvi, pa su pozvali policiju - priča izvor Kurira detalje iz istrage.

Inače, pištolj iz kog je osumnjičeni P. M. pucao u Mileta P. još uvek nije pronađen.

Meštani sela Opaljenik za ubijenog Mileta P. imaju samo reči hvale, opisuju ga kao dobrog čoveka i uglednog domaćina.