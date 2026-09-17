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Petar Mrdović (34) koji je uhapšen zbog sumnje da je u noći između ponedeljkai utorka ubio Mileta P. (40) u selu Opaljenik kod Ivanjice, pre godinu dana doživeo je tragediju u kojoj su mu nastradala dva mlađa brata Bogoslav (27) i Dragoslav Mrdović (26). Meštani sela u kom se stavičan zločin dogodio, kažu, da posle utapanja brata Mrdović više "nije bio isti" i da su zazirali od njega.

Mrdović se, podsetimo, sumnjići da je kobne noći sedeo u kafani sa Miletom P., sačekao da on zaspi, nasilno ušao u kuću i nesrećnom čoveku koji je ležao u krevetu ispalio dva hica u glavu. Iako se sumnjalo da je motiv bio pljačka, jer je Mile u kafani navodno pričao da je naplatio maline, istražiteljei su odbacili ovaj pravac istrage jer je u kući u kojoj se zločin dogodio pronađena celokupna ušteđevina ubijenog.

Ubijeni Mile P. Foto: Privatna arhiva, RINA

- Mile je bio vredan čovek, štedeo je i nije rasipao novac. Nedavno mu je otac umro i od tada je živeo sam. Poznajem i uhapšenog, znam da su noć pre zločina zajedno sedeli u kafani. On se iz Crne Gore u Arilje doselio pre desetak godina, tražio je posao, jedan čovek mu je pomogao da tada kupi auto, ali se sećam priča da je ga je kasnije izneverio iako mu je ovaj mnogo pomogao. I uhapšeni je prošlog leta doživeo veliku tragediju, na Tari su mu se utopila dva rođena brata, od tada je bio nekako drugačiji - kaže jedan meštanin za Kurir.

Braća Bogoslav (27) i Dragoslav Mrdović (26), podsetimo, tragično su nastradala u reci Tari kod Mojkovca u Crnoj Gori 22. jula prošle godine.

Foto: umrlice.me

- Oni su igrali fudbal na obali, sve je bilo normalno. Onda je jedan od braće odlučio da uđe u vodu i pretpostavlja se da je doživeo srčani udar. Napolju je bilo preko 30 stepeni, a Tara je baš hladna reka. Pao je, a drugi brat je pokušao da ga spasi, ali kako nije bio dobar plivač i on se utopio - ispričao je tada jedan očevidac tragedije.

Poznanici tragično nastradale braće tada su ispirčali da Bogoslav i Dragoslav Mrdović potiču iz brojne, poštene i radne porodice koja živi u selu kod Mojkovca.

- Bilo ih je ukupno 12 dece u porodici, četiri ćerke i osam sinova. Braća nastradalih su odmah došla na lice mesta, to su bili baš potresni prizori - rekao je tada sagovornik.

Osumnjičeni za ubistvo kod Ivanjice Foto: Instagram Printscreen

Meštanin Arilja, koji kaže da je sve što se tada dogodilo promenilo uhapšenog Petra, ali i celu njegovu porodicu, dodaje da mu je sestra udata u Opaljeniku i da ne može da zamisli kako je porodici posle saznanja da je počinio ubistvo.

- Ne znam šta bih rekao, prvo je porodica ostala bez dvoje muške dece, a sada je treći zavio drugu porodicu i crno, i kako stvari stoje, potpisao sebi doživotnu presudu - kaže on.