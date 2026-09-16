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U teškom sudaru kombija i automobila, koji se dogodio jutros oko 6 časova kod Pančeva, na putu Dolovo-Mramorak, poginuo je putnik iz kombija N. N. (64), a vozač tog vozila M. A. (56) zadobio je teške povrede, dok su ostali putnici zadobili lake povrede.

Povređeno je ukupno devet osoba iz oba vozila.

Kako se saznaje, nesreća se dogodila kada je vozač kombija započeo preticanje nakon čega je izgubio kontrolu, izleteo sa kolovoza, a potom i zakačio automobil koji je preticao, a u kom su se nalazila tri mladića. Sva tri mladića su tom prilikom zadobila lake povrede, dok je jedan od njih zadržan na lečenju u bolnici u Pančevu.

Vozač automobila N. A. (21) i njegov putnik G. N. (23) pušteni su na kućno lečenje nakon što im je ukazana lekarska pomoć, dok je treći momak iz tog vozila I. P. (23) zadržan na daljoj dijagnostici.

Nesrećni N. N., putnik iz kombija, podlegao je teškim povredama na licu mesta, dok je četvoro putnika iz kombija zadobilo lake telesne povrede od kojih je žena Ž. F. (37) zadržana na daljoj dijagnostici u bolnici u Pančevu.

Sumnja se da je M. A. prilikom preticanja automobila, usled neprilagođene brzine, stanju puta i uslovima saobraćaja, odnosno magli, izgubio kontrolu nad vozilom.

Protiv vozača kombija M. A. podneta je krivična prijava, dok je kombi kojim je upravljao, po nalogu dežurnog tužioca, poslat na vršenje tehničkog pregleda kako bi se utvrdila ispravnost vozila.

Telo N. N. poslato je u Institut za sudsku medicinu na obdukciju kako bi se utvrdio tačan uzrok smrti, dok je vozaču M. A, po nalogu dežurnog tužioca, uzeta krv na analizu.