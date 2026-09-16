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Armin Muša Osmanagić, koji je važio za vođu barske kriminalne grupe, ubijen je na današnji dan pre 12 godina, usred bela dana, ispred svog restorana "Savoja" u centru Bara.

Haos na ulicama Bara se tog dana nije na tome završio, jer je samo 15 minuta kasnije, usledila nova pucanjava, ispred kafića "La eskvina", u vlasništvu tada već pokojnog Luke Đurovića. S obzirom na jaz među klanovima Osmanagaića i Đurovića, veruje se da su ispred "Le eskvine" zapucali Mušini ljudi.

Osmanagić je ubijen metkom iz puške sa snajperom, dok je u bašti "Savoje" sedeo s prijateljima. U 13.25 dobio je smrtonosni metak u leđa. Zrno, koje je prošlo kroz njegovo telo, zarilo se u ruku konobara restorana Zorana Macavare, koji je zbog povrede bio zadržan na lečenju. Na Mušu je pucano iz ukradenog "reno megana" ljubljanskih registracija, koji je bio parkiran nedaleko od lokala ubijenog. Inače, taj automobil ukraden je mesec dana ranije u Beogradu.

Armin Muša Osmanagić Foto: Printscreen/Youtube/Rudar 7

Nakon hica koji Osmanagiću nije dao šansu da preživi, najmanje dvojica napadača odvezla su se do železničke stanice, gde su zapalili ukradeni automobil i pušku "crvena zastava" iz koje je ispaljen smrtonosni metak kalibra 7,9. Očevici ubistva ispričali su da je Baranin kao pokošen pao na ulazu u baštu restorana, na pola metra od svog dvogodišnjeg sina i najboljeg prijatelja Andrije Mrdaka. Kad je policija stigla na mesto događaja, Osmanagić je davao znake života, pa ga je njegovo obezbeđenje smestilo u automobil i uputilo se u Opštu bolnicu u Baru, ali je preminuo na putu do medicinske ustanove.

Podaci iz istrage govore da su potom seli u beli "golf II", ali ne i gde su tada otišli. Zadnje sedište u "renou" iz kog je pucano na Osmanagića bilo je spušteno tokom napada, zbog čega inspektori pretpostavljaju da je ubica hitac ispalio kroz staklo na gepeku ili kroz zadnji levi bočni prozor.

Šurovao s "kavčanima"

Inače, Luka Đurović je godinu dana pre ubistva Osmanagića poginuo u saobraćajnoj nesreći u blizini Kotora, a bio je navodno povezan sa "škaljarcima" i "zemunskim klanom". Za Osmanagićevu grupu pričalo se da sarađuje sa "kavčanima".

Osmanagić je u centar medijske pažnje dospeo 2004. godine kada ga je tadašnji pomoćnik ministra unutrašnjih poslova Crne Gore Mićo Orlandić označio kao jednog od učesnika u ubistvu urednika "Dana“ Duška Jovanovića.

Armin Mušo Osmanagić bio je u bekstvu još od ubistva Duška Jovanovića. "Poslove" u njegovom odsustvu obavljao je Ljubo Bigović, koji je bio oženjen sestrom Nebojše Stojkovića Stojketa, vođe "rakovičkog klana". Kako je skrivanje skupo, upućeni su tvrdili da se dobar deo novca od kriminalnih poslova tada slao Osmanagiću kao pomoć.

Bigović i Osmanagić su, takođe, u rodbinskim vezama, pa su na sličan način (preko žena) povezani i sa Stojketovom ekipom u Beogradu. U Crnoj Gori se tada šuškalo da je upravo neko iz ove beogradske grupe trebalo da likvidira tadašnjeg pomoćnika ministra policije Miću Orlandića, u "sačekuši" spremljenoj u jednom kafiću na izlasku iz Bara.

Te noći smrt je izbegao ne samo Orlandić, već i Slavoljub Šćekić, jer su se neplanirano zadržali duže u Kotoru. I u ovom gradu su bili zbog Bigovića, jer je reketirao jednog Albanca i uzeo mu 100.000 evra.

Ubijeni Osmanagić i njegova supruga Ljiljana Bigović Osmanagić, sumnjiče se za pranje novca koji su, navodno, stekli ilegalnim četvorogodišnjem organizovanjem igara na sreću u automat klubu u Baru. Uprkos tome veće Višeg suda u Podgorici u novembra 2013. godine odlučilo je da ne određuje pritvor Osmanagiću.

Luka Đurović Foto: Privatna Arhiva

Klan "obezglavljen"

Prva ozbiljna poruka Arminu je stigla u novembru 2013. godine, kada je ubijen jedan od njegovih najodanijih saradnika Baranin Stefan Đukić. Posle ubistva Osmanagića njegov klan je bio "obezglavljen”, a Andrija Mrdak, koji mu je bio najbliži saradnik, sudeći prema načinu života koji je vodio posle Osmanagićevog ubistva, bio je svestan da je sledeća meta. Mrdak se iselio se iz kuće u kojoj je živeo sa porodicom, nije izlazio, vozio se isključivo u blindiranom automobilu. Ubice su ga u decembru iste godine ipak dočekale ispred kapije ZIKS-a u Spužu. Verovalo se da je on žrtva osvete zbog ubistva Mirka Mićića, kojeg je ubio njegov brat Nenad u maju iste godine. Mićić je, prema policijskim podacima, bio član Đurovićevog klana, a Mrdak ga je ubio navodno zbog toga što ga je maltretirao.