Slušaj vest

Jedna žena poginula je danas u strašnoj saobraćajnoj nesreći kod poznatog tržnog centra na Karaburmi, u Višnjičkoj ulici. 

Naime, prema prvim informacijama, žena je prelazila put na pešačkom prelazu kada ju je, kako se navodi, automobil koji je prošao kroz crveno svetlo pokosio. Do nesreće je došlo oko 15.30 časova, saznaje Kurir!

Prema nezvaničnim informacijama, a kako su naveli očevici, kretao se velikom brzinom. 

Ekipa Hitne pomoći pokušala je da spase ženu, ali je ona, nažalost, preminula.

Policija je na terenu i u toku je uviđaj, nakon čega će biti poznato više detalja. 

Uskoro opširnije...

Kurir.rs

Ne propustiteHronikaDEČAK (10) POKOŠEN NA KARABURMI: Udario ga auto dok je pretrčavao ulicu, s teškim povredama prevezen u Urgentni
dečak hitna pomoć
HronikaSUDAR DVA AUTOMOBILA NA KARABURMI: Devojka se požalila na udarac u glavu, prevezena u Urgentni
1000036186.jpg
HronikaSAOBRAĆAJNA NESREĆA NA KARABURMI: Dete (12) udareno kod škole, prevezeno u Tiršovu
1742848807643.jpg
HronikaOTKRIVAMO STANJE POVREĐENIH U NESREĆI NA KARABURMI: Vozila uništena do neprepoznatljivosti, po putu PROSUTO GORIVO I SRČA (FOTO)
Screenshot 2025-09-08 074759.png