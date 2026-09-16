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Zbog čega je P. M. (34) hicima iz pištolja na spavanju ubio svog dobrog prijatelja Mileta P. (41) u njegovoj kući u selu Opaljenik kod Ivanjice potpuna je misterija!

- Po načinu na koji je ovaj zločin izveden, moglo bi se reći da je planiran i smišljen. Žrtva i ubica su prvo u ponedeljak uveče bili zajedno u seoskoj kafani, družili se i popili koju čašicu, što nije bilo ništa čudno, budući da su se godinama družili. Zatim je žrtva, oko ponoći, otišla kući, a osumnjičeni je ostao u kafani još neko vreme, da bi potom i on otišao, ali ne svojoj kući, već je otišao u kuću svog prijatelja koji je živeo sam - kaže naš izvor i dodaje da je P. M. očigledno znao da Mile spava, pa je provalio u njegov dom i zatekao ga u krevetu kako spava.

Osumnjičeni M. P. Foto: Instagram Printscreen

- U Mileta je ispalio hice iz pištolja dok je on spavao u svom krevetu. Pucao mu je direktno u glavu, što ukazuje na to da je imao nameru da ga ubije. U kući nisu zatečeni tragovi borbe, što znači da se žrtva nije branila... Nakon zločina, P. M. je otišao kod svoje sestre koja s mužem živi u Opaljeniku, tamo je prespavao, ujutru je doručkovao i otišao svojoj kući u Arilju, gde inače živi - priča naš sagovornik šokantne detalje iz istrage.

Osumnjičeni M. P. Foto: Instagram Printscreen

Telo Mileta P. sa dve rane od metka na glavi i čurom pored kreveta pronađeno je u utorak ujutru, nakon što se on nije javio svojim komšijama s kojima je imao dogovor da tog jutra rade na njivi.

- Komšije su doživele potpuni šok kada su ga zatekli mrtvog, sa ranama od metka na glavi... Nikome nije bilo jasno ko bi i zbog čega ubio Mileta, vrednog domaćina i poštenog čoveka. Potom su vratili film, setili se da je sedeo u kafani s P. M. i klupko je počelo da se odmotava - kaže naš izvor.

1/4 Vidi galeriju Mesto zločina kod Ivanjice Foto: RINA

Osumnjičeni je uhapšen u Arilju nakon desetočasovne potrage. Određeno mu je zadržavanje do 48 sati, a na teret mu se stavlja teško ubistvo, za koje je zaprećena doživotna kazna zatvora.

- Za sada nije poznato zbog čega je P. M. hladnokrvno ubio svog prijatelja! Iako se najpre sumnjalo da je u pitanju koristoljublje, ispostavilo se da u Miletovoj kući nije izvršena premetačina, a njegova celokupna ušteđevina je pronađena netaknuta - dodaoje izvor.

Ubijeni Mile P. Foto: Privatna Arhiva

Inače, uhapšeni P. M. je rodom iz Crne Gore, a u Arilje se doselio pre desetak godina.