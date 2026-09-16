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Pripadnici Ministarstva unutrašnjih poslova, Uprave kriminalističke policije, Službe za suzbijanje kriminala, Odeljenja za suzbijanje privrednog kriminala i Policijske uprave u Subotici, po nalogu Osnovnog javnog tužilaštva u Subotici, uhapsili su M. N. (34) i A. J. (33), zbog postojanja osnova sumnje da su izvršili krivično delo falsifikovanje i zloupotreba platnih kartica.

Sumnja se da su M. N. i A. J. protivpravno došli u posed platnih kartica više lica, nakon čega su sa njihovih računa neovlašćeno podizali novac.

Osumnjičenima je određeno zadržavanje do 48 sati nakon čega će, uz krivičnu prijavu, biti privedeni Osnovnom javnom tužilaštvu u Subotici.