Hronika
OVO JE TRENUTAK PRE STRAVIČNE SAOBRAĆAJNE NESREĆE U VIŠNJIČKOJ ULICI: Proleteo na crveno i usmrtio ženu na pešačkom prelazu - vozač (79) uhapšen (UZNEMIRUJUĆE)
Slušaj vest
Vozač automobila (79), koji je danas na Karaburmi u Višnjičkoj ulici usmrtio ženu na pešačkom prelazu, uhapšen je, prenosi instagram stranica "Serbia live vesti".
Prema navodima očevidaca, vozač je velikom brzinom prošao kroz crveno svetlo, u trenutku kada se žena nalazila na pešačkom prelazu. Tom prilikom je došlo do stravičnog udara, a žena je preminula od zadobijenih povreda.
Snimak video-nadzora prikazuje trenutak pre nesreće. Na snimku se vidi kako se jedno putničko vozilo i kombi zaustavljaju ispred pešačkog prelaza, dok se u krajnjoj desnoj saobraćajnoj traci pojavljuje drugi automobil koji velikom brzinom prolazi pored zaustavljenih vozila.
Okolnosti tragične nesreće, kao i tačna odgovornost vozača, biće utvrđeni tokom istrage.
2 · Reaguj
Komentariši