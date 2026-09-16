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Vozač automobila (79), koji je danas na Karaburmi u Višnjičkoj ulici usmrtio ženu na pešačkom prelazu, uhapšen je, prenosi instagram stranica "Serbia live vesti".

Prema navodima očevidaca, vozač je velikom brzinom prošao kroz crveno svetlo, u trenutku kada se žena nalazila na pešačkom prelazu. Tom prilikom je došlo do stravičnog udara, a žena je preminula od zadobijenih povreda. 

Snimak video-nadzora prikazuje trenutak pre nesreće. Na snimku se vidi kako se jedno putničko vozilo i kombi zaustavljaju ispred pešačkog prelaza, dok se u krajnjoj desnoj saobraćajnoj traci pojavljuje drugi automobil koji velikom brzinom prolazi pored zaustavljenih vozila.

Okolnosti tragične nesreće, kao i tačna odgovornost vozača, biće utvrđeni tokom istrage.

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