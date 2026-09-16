Hronika
TEŠKA SAOBRAĆAJKA KOD BEGEČA, POVREĐENA TRUDNICA: Žestok sudar dva automobila, oba su potpuno uništena (FOTO)
Slušaj vest
Teška saobraćajna nezgoda dogodila se večeras na izlazu iz Begeča prema Futogu.
Prema prvim informacijama, među povređenima je i trudnica. Ona se nalazila u belom vozilu.
Sumnja se da je Vozač sivog automobila izazvao sudar prilikom nepropisnog preticanja.
Kako se vidi na slici, oba vozila su potpuno uništena.
Uviđaj je u toku.
Saobraćaj je obustavljen.
Reaguj
Komentariši