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Teška saobraćajna nezgoda dogodila se večeras na izlazu iz Begeča prema Futogu.

Prema prvim informacijama, među povređenima je i trudnica. Ona se nalazila u belom vozilu.

Sumnja se da je Vozač sivog automobila izazvao sudar prilikom nepropisnog preticanja.

Kako se vidi na slici, oba vozila su potpuno uništena.

Uviđaj je u toku.

Saobraćaj je obustavljen.

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