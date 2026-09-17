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U Požeškoj ulici u Beogradu juče je u sačekuši teško ranjen četrdesetjednogodišnji muškarac. Maskiran i naoružan napadač sačekao je žrtvu u hodniku zgrade u kojoj živi i ispalio više hitaca. Ranjeni muškarac odmah je prevezen u bolnicu, dok je napadač pobegao sa lica mesta.

A koji je motiv ove sačekuše, ali i koliko dugo se ovakva ubistva planiraju, za emisiju "Redakcija", objasnio je Blažo Marković, predsednik pokreta "Novi ljudi, nova snaga Srbije".

- Pa, mislim da UKP sada radi na tome, s obzirom na to da su već došli do nekih saznanja da se radi o navijačkim grupama. Naravno, radi se o opijatima i drugim stvarima, ljudi su iz iste grupe. Da ne pričamo sada da li je Zvezda, Partizan ili Rad, to nije bitno. Bitno je da će vrlo brzo biti uhapšeni, jer se sada zna i fokusira se na ono što sam rekao - da su u pitanju navijačke grupe, odnosno ljudi iz navijačkih grupa. Tu će na kraju pronaći izvršioca koji je pucao na ovo lice, koje ima pun kriminalni dosije i, naravno, krivična dela vezana za opijate, odnosno drogu - rekao je Marković.

Blažo Marković, predsednik pokreta Novi ljudi - nova snaga Srbije Foto: Kurir Televizija

"Možda će lanac i da pukne"

Govoreći o mogućem motivu napada, ukazao je na saznanja do kojih bi istraga mogla da dovede.

- Mislim da ga je on sačekao i da se radi o određenoj količini droge koja je nestala. Sad, da ne ulazimo u to, to je na UKP-u da sve pronađe. Tako će možda da se izrodi još nešto i, ako krene, možda će i lanac da pukne, s obzirom na to da sada imamo ljude iz Uprave kriminalističke policije i ljude koji rade na čelu, koji ne dozvoljavaju takve stvari. Pustimo njih na miru i u tišini, neka pohapse, neka se taj lanac prekine, pa ćemo videti dalje. Ono što ja očekujem jeste da će se otkriti jako puno stvari, ne samo o nestanku droge. To je jedan od motiva zbog kojeg je on njega napao, ali ćemo u svakom slučaju videti da se radi o većoj količini - kaže on.

Marković je ukazao na tragove koji bi, prema njegovim navodima, mogli da pomognu u rasvetljavanju slučaja.

- To je ono kada se priča da je nestalo dve-tri tone, pa se to na neki način prodaje po 10-15 kilograma. Vrlo brzo će UKP doći i do tih podataka, odnosno, kada ih pohapsi, pohapsiće ih sve. Valjda ćemo jednog dana imati čistu situaciju na ulici i osloboditi se te pošasti koja je, ja mislim, u ovom trenutku jedan od najvećih problema. Čovek koji je ranjen ima kriminalni dosije. To vam je trag - navijačka grupa, znaju motiv. Ako sam rekao da je u pitanju droga, sada sve ovo ostalo ide laganim tokom. Pustimo ljude iz Uprave kriminalističke policije i ljude iz sektora droge, odnosno odeljenja za drogu, da oni odrade svoj deo posla i suziće oni krug. Ja se ne sekiram. Otkako su ovi ljudi došli, navedeni ljudi, uopšte se ne sekiram da ovo neće biti rasvetljeno - za Kurir televiziju, zaključio je Marković.

03:05 NOVI DETALJI SAČEKUŠE U BEOGRADU: Marković za Kurir televiziju otkrio šta bi moglo da stoji iza pucnjave u Požeškoj ulici: "Trag vodi ka ovim grupama" Izvor: Kurir televizija

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