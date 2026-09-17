UHAPŠEN VOZAČ (79) IZ VIŠNJIČKE ULICE: Prošao kroz crveno, žena poginula na mestu
Osumnjičenom je po nalogu tužilaštva određeno zadržavanje do 48 sati.
Prema rečima očevidaca, vozač je automobilom marke "subaru legacy" prošao kroz crveno svetlo na semaforu i velikom brzinom naleteo na nesrećnu ženu dok je prelazila kolovoz.
Sigurnosne kamere zabeležile udes
Kako tvrdi Telegraf, detalje tragedije na Karaburmi potvrdio je i snimak sa video-nadzora. Na njemu se vidi kako su se jedno putničko vozilo i kombi uredno zaustavili ispred pešačkog prelaza kako bi propustili pešake.
U tom trenutku, krajnjom desnom trakom naišao je automobil osumnjičenog, koji se nije zaustavio, već je pretekao vozila i udario ženu na prelazu.
Ekipa Hitne pomoći ubrzo je stigla na mesto nesreće, ali su lekari mogli samo da konstatuju smrt.
Policija je obavila uviđaj, a osumnjičeni J. T. će uz krivičnu prijavu biti priveden nadležnom tužilaštvu na saslušanje.
Kurir.rs/Telegraf