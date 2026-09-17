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Osumnjičenom je po nalogu tužilaštva određeno zadržavanje do 48 sati.

Prema rečima očevidaca, vozač je automobilom marke "subaru legacy" prošao kroz crveno svetlo na semaforu i velikom brzinom naleteo na nesrećnu ženu dok je prelazila kolovoz.

Sigurnosne kamere zabeležile udes

Kako tvrdi Telegraf, detalje tragedije na Karaburmi potvrdio je i snimak sa video-nadzora. Na njemu se vidi kako su se jedno putničko vozilo i kombi uredno zaustavili ispred pešačkog prelaza kako bi propustili pešake.

U tom trenutku, krajnjom desnom trakom naišao je automobil osumnjičenog, koji se nije zaustavio, već je pretekao vozila i udario ženu na prelazu.

Ekipa Hitne pomoći ubrzo je stigla na mesto nesreće, ali su lekari mogli samo da konstatuju smrt.

Policija je obavila uviđaj, a osumnjičeni J. T. će uz krivičnu prijavu biti priveden nadležnom tužilaštvu na saslušanje.