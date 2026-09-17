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U Višem javnom tužilaštvu u Sremskoj Mitrovici juče je saslušan Z. P. (47) iz okoline Novog Sada, zbog sumnje da je 12. septembra u Novoj Pazovi usmrtio Novosađanina D. T. (77). Nakon saslušanja određen mu je pritvor do 30 dana.

Osumnjičeni je, kako nezvanično saznajemo, pričao kako se poznaje sa D. T., kog je, pretpostavlja, se, prvo udario čvrstim predmetom, pregazio automobilom, uzeo njegovu torbicu, a zatim otišao do obližnje železničke stanice, odakle je vozom pobegao u pravcu Novog Sada, gde je i uhapšen.

Tragovi krvi na mestu ubistva u Novoj Pazovi Foto: Kurir

Prema prvim nalazima istrage, sumnja se da se zločin desio iz koristoljublja.

- Osumnjičeni je, pretpostavljamo, znao da žrtva ima novca, jer je devizni penzioner, a i nosio je sa sobom određenu svotu - kaže naš izvor.

Zločin se desio nedaleko od tržnog centra u Novoj Pazovi, gde su telo muškarca primetili građani koji su slučajno prolazili. O tome su odmah obavestili policiju, koja je brzo stigla na lice mesta. Ekipa Hitne pomoći, mogla je samo da konstatuje da je muškarac preminuo.

Mesto zločina u Novoj Pazovi Foto: Kurir

- Telo je na Institutu za sudsku medicinu u Novom Sadu, gde će se uraditi obdukcija, onda ćemo imati tačan uzrok smrti. Osumnjičeni je rekao jedno, ali tu se nešto ne uklapa njegova priča - kaže izvor iz istrage.

Z. P., za kog se sumnja da se dovezao sa D. T. kolima, najverovatnije se već u vozilu sukobio sa njim. Kada je rađen uviđaj, pronađen je i automobil, bordo boje, koji je bio u šutu na jednom gradilištu, izvan puta. Pretpostavlja se da je osumnjičeni hteo na taj način da prikrije šta je uradio. Utvrđuje se da li to vozilo pripada osumnjičenom ili žrtvi.

Svedok

- Video sam dvojicu muškaraca, od kojih je jedan bio mlađi, kako se nešto raspravljaju i svađaju u blizini gradilišta - ispričao je jedan od očevidaca.

- Mislio sam da je do verbalne rasprave došlo zbog tog placa. Otišao sam, a posle sam čuo da su našli starijeg muškarca u lokvi krvi. Odmah sam posumnjao da ga je mlađi ubio.

(Novosti)

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