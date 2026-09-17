Slušaj vest

Košarkaš Uroš Plavšić, koji je sklopio sporazum o oportunitetu sa Višim javnim tužilaštvom u Beogradu zbog napanda na vojno lice na Vojno-medicinskoj akademiji, upaltio je u humatirane svrhe 1,2 miliona dinara i još toliko napadnutom, pole čega je tužilaštvo odbacilo krivičnu prijavu protiv njega.

Košarkas sa suprugom Foto: Printscreen

Podsetimo, Plavšić je bio uhapšen 17. jula posle proslave venčanja sa svojom izabranicom, influenserkom Jovanom Tomić. U noći između 16. i 17. jula, kako je Kurir pisao, on je preskočio ogradu Vojno-medicinske akademije i fiziički napao vojno lice - pripadnika obezbeđenja. Napad se dogodio na prijavnici broj 2, ali je pripadnik obezbeđenja uspeo da ga savlada i pozove vojnu policiju.

1/5 Vidi galeriju Košarkaš Crvene zvezde Uroš Plavšić napustiće crveno-bele redove. Foto: KK Crvena Zvezda, Starsport, KK Mega

- Košarkaša je tada uhapsila policija, i on je priveden na saslušanje u Više javno tužilaštvo u Beogradu. Izrazio je kajanje zbog napada, ali je rekao da se ne seća zbog čega je napao čoveka na prijavnici, jer se prethodno oženio i sa suprugom, tokom proslave popio malo više alkohola. Tada je istakao i da inače ne konzumira alkohol jer je profesionalni sportista - podseća sagovornik Kurira.