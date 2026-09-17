UROŠ PLAVŠIĆ SE POKAJAO ZBOG NAPADA NA VOJNO LICE I PRIHVATIO KAZNU: Košarkaš uplatio novac u humanitarne svrhe zbog incidenta posle svadbe sa influenserkom
- Uroš Plavšić je uplatio 1,2 miliona dinara u humanitarne svrhe i još toliko napadnutom vojnom licu, po sporazumu o oportunitetu sa tužilaštvom.
- Zbog toga je Više javno tužilaštvo odbacilo krivičnu prijavu protiv košarkaša.
- Incident se dogodio posle svadbe sa influenserkom Jovanom Tomić, kada je Plavšić napao pripadnika obezbeđenja na VMA.
Košarkaš Uroš Plavšić, koji je sklopio sporazum o oportunitetu sa Višim javnim tužilaštvom u Beogradu zbog napanda na vojno lice na Vojno-medicinskoj akademiji, upaltio je u humatirane svrhe 1,2 miliona dinara i još toliko napadnutom, pole čega je tužilaštvo odbacilo krivičnu prijavu protiv njega.
Podsetimo, Plavšić je bio uhapšen 17. jula posle proslave venčanja sa svojom izabranicom, influenserkom Jovanom Tomić. U noći između 16. i 17. jula, kako je Kurir pisao, on je preskočio ogradu Vojno-medicinske akademije i fiziički napao vojno lice - pripadnika obezbeđenja. Napad se dogodio na prijavnici broj 2, ali je pripadnik obezbeđenja uspeo da ga savlada i pozove vojnu policiju.
- Košarkaša je tada uhapsila policija, i on je priveden na saslušanje u Više javno tužilaštvo u Beogradu. Izrazio je kajanje zbog napada, ali je rekao da se ne seća zbog čega je napao čoveka na prijavnici, jer se prethodno oženio i sa suprugom, tokom proslave popio malo više alkohola. Tada je istakao i da inače ne konzumira alkohol jer je profesionalni sportista - podseća sagovornik Kurira.
Posle saslušanja, njegov advokat je predložio tužilaštvu da sklope oportunitet, a Uroš Plavšić je pušten da se brani sa slobode.