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Mladen Novaković (43), zvani Tocilo, iz Amerića kod Mladenovca, osuđen zbog šverca droge na 17 godina zatvora, zbog preprodaje ogromnih količina heroina, tražio je od nadležnih uslovni otpust iz zatvora iz zdravstvenih razloga, ali je odbijen.

- Tocilo je tražio da bude pušten na uslovnu slobodu iz zdravstvenih razloga, ali mu to nije dozvoljeno. On kaznu služi u strogom delu požarevačkog zatvora, poznatog kao "Alkatraz". U tom delu kaznu služe Milorad Ulemek Legija, Zvezdan Jovanović i Miloš Simović - kaže dobro obavešten sagovornik.

Mladen Novaković Tocilo Foto: MUP RS

Apelacioni sud u Beogradu pravosnažno je 5. avgusta 2022. godine osudio Mladena Novakovića Tocila na kaznu zatvora od 17 godina, zbog optužbi da je predvodio kriminalnu grupu koja se bavila trgovinom droge. Pored njega kao pripadnici njegove grupe osuđeni i Saša Nikolić na 11, a Velibor Cvetkov na 10 godina zatvora.

Advokat Bojan Stanojlović objasnio je da osuđeno lice ne može tražiti uslovni otpust isključivo zbog zdravstvenih razloga, jer je osnovni zakonski uslov za uslovni otpust u Srbiji da je izdržano najmanje dve trećine izrečene kazne zatvora, uz uslov da se osuđenik popravio i dobro vladao.

Paketi heroina koji su oduzeti od Tocila Foto: MUP Srbije

- Zdravstveno stanje samo po sebi ne može zameniti niti umanjiti ovaj vremenski uslov. Međutim, zakon pruža drugačije pravne mehanizme za osuđenike koji su teško bolesni - navodi Stanojlović i dodaje:

- Ako se osuđeno lice već nalazi na izdržavanju kazne zatvora i oboli od teške akutne ili hronične bolesti koja se ne može lečiti unutar zavoda ili u Specijalnoj zatvorskoj bolnici, on ili upravnik zatvora može podneti molbu za prekid izvršenja kazne. O ovom prekidu odlučuje direktor Uprave za izvršenje krivičnih sankcija. Međutim, vreme koje osuđenik provede na slobodi tokom prekida kazne ne uračunava se u ukupno trajanje kazne, pa je nakon izlečenja, dužan da se vrati i dosluži ostatak kazne - navodi advokat Stanojlović.

Novaković je "pao" u novembru 2019. godine sa svojim bratom, bivšim fudbalerom Sašom Nikolićem i Veliborom Cvetkovim zbog zaplene čak 76.580,43 grama heroina, 494,95 grama kokaina, 302,26 grama smese heroina sa paracetamolom i kofeinom, kao i 50,13 grama smese heroina sa kofeinom i 98,01 grama smese kofeina i paracetamola.

Mladen Novaković Tocilo je godinama nabavljao heroin najveće čistoće i najboljeg kvaliteta iz Turske. Tamo je kupovao veće količine, odnosno desetine kilograma, nakon čega je tu robu prebacivao u Srbiju i skladištio, a potom prodavao isključivo drugim kriminalnim grupama. Oni su je nakon obrade puštali na ulicu.

Drogu krio u burićima Foto: MUP Srbije

Kako se procenjivalo, od jednog kilograma turskog heroina, on je u Srbiji mogao da napravi četiri ili pet.

- Od tog što je zaplenjeno, kada se pomeša sa drugim dodacima i prekursorima, mogao je da napravi nekih 350 kilograma za prodaju. Vrednost takvog razređenog heroina bi bila više miliona evra - rekao je nakon hapšenja grupe izvor iz istrage.

Međutim, Tocilo nije uvek želeo da proda svu robu, već je heroin zapakovan u specijalnim burićima, pa dalje zakopan i skriven u okolini Mladenovca čuvao za neku bolju ponudu.

Pronađeni heroin je bio sakriven u specijalno napravljenim burićima zakopanim i prekrivenim zemljom. Vrednost narkotika koja je tada pronađena, procenjena je na 5.000.000 evra.

Hapšen više puta

Novaković je hapšen više puta, najpre zbog zelenašenja, pa pljački, a 2012. je uhapšen zajedno sa još desetak osoba, među kojima su bili i policajci. Dok je čekao pravosnažnu presudu, formirao je jaku narko-mrežu koja je od 77 kilograma heroina, pravila neverovatnih 350 i snabdevala polovinu Srbije.

Prema nekim informacijama, on je organizovao mrežu prodaje droge, tako što je paketiće od po 20 grama, ostavljao pored puta, izvan Mladenovca, obično ispod nekog kamena ili pored saobracajnih znakova, koje su kasnije preuzimali ostali članovi grupe radi ulične prodaje.