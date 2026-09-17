KAD DRUGI BEŽE OD OPASNOSTI ONI JOJ IDU U SUSRET: Obeležava se Dan Sektora za vanredne situacije!
Danas se obeležava Dan Sektora za vanredne situacije, a tim povodom biće upriličena i Svečana akademija.
- Kada drugi beže od opasnosti, oni joj idu u susret. U plamenu, poplavi, ruševinama ili na bilo kom mestu gde je život ugrožen, zadatak naših vatrogasaca-spasilaca uvek je isti: da pomognu, zaštite i spasu - navodi se u objavi MUP na njihovoj Instagram stranici povodom obeleževanja Dana SVS.
- Njihova uniforma nije samo simbol službe. Ona je simbol poverenja - da će neko doći kada je najteže, pružiti ruku kada je najpotrebnije i učiniti sve da sačuva život i imovinu. Danas im kažemo jedno veliko HVALA za svaku spasenu porodicu. Za svaki ugašen požar. Za svaku pruženu ruku pomoći - navodi se u objavi i dodaje se:
- Svim pripadnicima Sektora za vanredne situacije želimo srećan Dan Sektora - hvala vam što ste uvek tamo gde ste najpotrebniji.