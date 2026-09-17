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U Višem sudu u Beogradu danas je završen dokazni postupak na suđenju zaposlenima u Kazneno-popravnom zavodu Padinska Skela, optuženima za nesavesan rad u službi koji je za posledicu imao smrt penzionera Stanimira Brajkovića, koji je tu služio kaznu zbog prekršaja.

Sud je izlaganje završnih reči tužilaštva i odbrane zakazao za 21. oktobar, nakon čega će uslediti presuda.

Inače, na današnje suđenje je bio pozvan jedan svedok, ali se on već duže vreme nalazi u banji na rehabilitaciji, zbog čega je odbrana odustala od njegovog ispitivanja.

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Ubijeni penzioner Foto: Privatna Arhiva

Podsetimo, penzioner koji je služio kaznu zbog neplaćene novčane kazne za bacanje petardi, kako se sumnja, danima je trpeo psihičko, fizičko i seksualno zlostavljanje cimera iz ćelije, a od zadobijenih povreda preminuo je 4. februara 2024.

Podsetimo optužnicom Višeg javnog tužilalaštva u Beogradu, za nesavestan rad u službi optuženi su lekarka Vesna Sredojević, kao i pripadnici Službe za obezbeđenje - vođa smene Slađan Kovačević zaposlen na mestu mlađeg nadzornika, kao i trojica komandira Dušan Komazec, Stefan Pavlović i Zoran Krstić.

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Zatvorski cimeri Foto: Shutterstock, Privatna Arhiva

Zaposleni u zatvoru se terete da su svojim očigledno nesavesnim postupanjem, odnosno nesagledavanjem stvarnog stanja i događaja koji su se u navedenom periodu dešavali, kao i neprepoznavanje povreda nastalih kod Brajkovića dopustili da on premine posle povreda koje su mu zadali osuđenici sa kojima je delio sobu.

Podsetimo, u odvojenom postupku, zbog sumnje da su ga maltretirali, tukli i seksualno zlostavljali osuđeni su njegovi cimeri iz zatvora Padinska skela. Srećko Stefanović (21) kažnjen je sa 19 godina zatvora, dok su Saša Stanković (21) i Dalibor Petrović (23) dobili po 18 godina robije zbog dela teško ubistvo u saizvršilаštvu.

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