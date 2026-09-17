USKORO PRESUDA ZAPOSLENIMA U ZATVORU ZBOG SMRTI ZATVORENIKA: Cimeri tukli i zlostavljali penzionera, stražari nisu reagovali?
- U Višem sudu u Beogradu završen je dokazni postupak protiv zaposlenih u KPZ Padinska Skela, optuženih za nesavesan rad u službi zbog smrti penzionera Stanimira Brajkovića.
- Završne reči tužilaštva i odbrane zakazane su za 21. oktobar, nakon čega se očekuje presuda.
U Višem sudu u Beogradu danas je završen dokazni postupak na suđenju zaposlenima u Kazneno-popravnom zavodu Padinska Skela, optuženima za nesavesan rad u službi koji je za posledicu imao smrt penzionera Stanimira Brajkovića, koji je tu služio kaznu zbog prekršaja.
Sud je izlaganje završnih reči tužilaštva i odbrane zakazao za 21. oktobar, nakon čega će uslediti presuda.
Inače, na današnje suđenje je bio pozvan jedan svedok, ali se on već duže vreme nalazi u banji na rehabilitaciji, zbog čega je odbrana odustala od njegovog ispitivanja.
Podsetimo, penzioner koji je služio kaznu zbog neplaćene novčane kazne za bacanje petardi, kako se sumnja, danima je trpeo psihičko, fizičko i seksualno zlostavljanje cimera iz ćelije, a od zadobijenih povreda preminuo je 4. februara 2024.
Podsetimo optužnicom Višeg javnog tužilalaštva u Beogradu, za nesavestan rad u službi optuženi su lekarka Vesna Sredojević, kao i pripadnici Službe za obezbeđenje - vođa smene Slađan Kovačević zaposlen na mestu mlađeg nadzornika, kao i trojica komandira Dušan Komazec, Stefan Pavlović i Zoran Krstić.
Zaposleni u zatvoru se terete da su svojim očigledno nesavesnim postupanjem, odnosno nesagledavanjem stvarnog stanja i događaja koji su se u navedenom periodu dešavali, kao i neprepoznavanje povreda nastalih kod Brajkovića dopustili da on premine posle povreda koje su mu zadali osuđenici sa kojima je delio sobu.
Podsetimo, u odvojenom postupku, zbog sumnje da su ga maltretirali, tukli i seksualno zlostavljali osuđeni su njegovi cimeri iz zatvora Padinska skela. Srećko Stefanović (21) kažnjen je sa 19 godina zatvora, dok su Saša Stanković (21) i Dalibor Petrović (23) dobili po 18 godina robije zbog dela teško ubistvo u saizvršilаštvu.