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Mileta P. (40), koji je pre dva dana ubijen u selu Opaljenik kod Ivanjice i Petar M. (34) kom su lisice stavljene zbog sumnje da mu je u glavu, na spavanju, ispalio dva hica, bila su dobri prijatelji! Kako kažu meštani, puno vremena su provodili zajedno, posećivali se, a bili su prijatelji i na društevenim mrežama.

Petar M. se, podsetimo, sumnjiči da je u noći između ponedeljka i utorka sačekao da mu prijatelj zaspi, potom je ušao u njegovu kuću i ispalio mu dva hica u glavu. Prethodno su, prema rečima svedoka, zajedno sedeli u lokalnoj kafani. Posle ubistva prijatelja, navodno je otišao kod sestre koja živi u Opaljeniku, prespavao kod nje, doručkovao i vratio se kući u Arilje.

Mesto zločina Foto: RINA

- Priča se da je Petar M. prijatelju zamerio to što mu je tražio na zajam 200.000 dinara, ali je on odbio da mu da. Navodno, Petra je to jako pogodilo, jer je znao da ima novca i da je nedavno naplatio prodaju malina. Moguće je da su se svađali pre nego što su krenuli kući iz kafane - kaže jedan meštanin.

Međutim, prema nezvaničnim informacijama iz istrage, posle stravičnog zločina, ubica iz kuće nije ukrao novac.

Inače, Petar M. koji se sumnjiči za ubistvo, pre samo godinu dana na društvenoj mreži Fejsbuk tražio je radnike za branje malina upravo u ime Mileta P.

Foto: Printscreen Facebook

- Potreban radnik za branje malina okolina Ivanjice - napisao je u julu prošle godine uhapšeni i ostavio kontakt broj Mileta P.

Na istoj društvenoj mreži njihov zajednički video snimak objavio je i Mile P.

Foto: Printscreen Facebook

- Da je dva metra nema prepreke, "lada niva" - napisao je Mile P. u opisu snimka na kom se voze kroz snežno nevreme.

Petar M., kom je posle hapšenja određeno zadržavanje do 48 sati, danas bi trebalo da bude saslušan u tužilaštvu. On se sumnjiči za teško ubistvo, za koje je zaprećena doživotna kazna zatvora, a motiv zločina još uvek se utvrđuje.

- U Mileta je ispalio hice iz pištolja dok je on spavao u svom krevetu. Pucao mu je direktno u glavu, što ukazuje na to da je imao nameru da ga ubije. U kući nisu zatečeni tragovi borbe, što znači da se žrtva nije branila - priča naš sagovornik šokantne detalje iz istrage.

Osumnjičeni Petar M. Foto: Instagram Printscreen

Telo Mileta P. sa dve rane od metka na glavi i čaurom pored kreveta pronađeno je u utorak ujutru, nakon što se on nije javio svojim komšijama s kojima je imao dogovor da tog jutra rade na njivi.