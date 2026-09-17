Slušaj vest

U Višem sudu u Podgorici juče je odloženo suđenje optuženim Emilu Tuzoviću, Stefanu Đukiću Mandiću, Milanu Brajoviću, Goranu Milašinoviću, Stefanu Jankoviću, Ivanu Čarapiću i Milovanu Sekulovića.

Oni su obuhvaćeni optužnicom za teško ubistvo državljana Srbije Filipa Marjanovića i Vukašina Gošovića. Oni su optuženi i da su tokom druge polovine 2019 godine, zajedno sa sada pokojnim Damirom Hodžićem, postali pripadnici kriminalne organizacije koju su na teritoriji Crne Gore organizovali sada pokojni Mile Radulović i Alan Kožar. Ova kriminalna grupa deo je škaljarskog klana.

Ubijeni Vukašin Gošović Foto: Privatna Arhiva

Sudija Simo Rašović prihvatio je predlog advokata Nikole Tomkovića, branioca okrivljenog Milana Brajovića. Advokat Tomković je naveo da se okrivljeni loše oseća, da mu je narušeno zdravstveno stanje usled štrajka glađu koji traje od 1. septembra.

Brajović je na pitanje suda kako se oseća, rekao "da ne može da živi, a ne da prati suđenje". Naveo je da odbija hranu, infuziju i lekove. Brajović je sudu ukazao da ga je pregledao psihijatar i da o tome postoji medicinska dokumentacija u UIKS-u.

Sudija Rašović je kazao da će navode optuženog Brajovića proveriti i da će od UIKS-a zatražiti zdravstveni karton optuženog, o čemu će se izjasniti veštak.

Ubijeni Filip Marjanović Foto: Kurir

Prema navodima optužbe, Emil Tuzović, Stefan Đukić Mandić, Milan Brajović, Goran Milašinović, Stefan Janković, Ivan Čarapić i Milovan Sekulović, su tokom druge polovine 2019., godine, zajedno sa pokojnim Damirom Hodžićem, postali pripadnici kriminalne organizacije koju su na teritoriji Crne Gore organizovali pokojni Mile Radulović i Alan Kožar. Osim za ovo krivično delo, optuženi su i za teško ubistvo državljana Srbije Filipa Marjanovića i Vukašina Gošovića.

NAVODI ISTRAGE

U optužnici se navodi da je kriminalna organizacija za cilj imala vršenje krivičnih dela radi sticanja nezakonite moći.

- Pri čemu je svaki pripadnik kriminalne organizacije imao, uz primenu tačno određenih pravila unutrašnje organizacije, unapred određen zadatak i ulogu, a njeno delovanje planirano je na neograničeno nasilje. Na način što su pokojni Mile Radulović i Alan Kožar sami ili preko drugih lica za pripadnike kriminalne organizacije vrbovali okrivljene, radi izvršenja ubistva i teškog ubistva. Pa su tako okrivljeni Emil Tuzović, Stefan Đukić Mandić i pokojni Damir Hodžić imali zadatak da postupaju po naredbama pokojnih Mileta Radulovića i Alana Kožara kao organizatora, da zajedno sa pokojnim Alanom Kožarom i okrivljenim Milanom Brajovićem liše života pripadnike suprotstavljene kriminalne organizacije koje su pokojni Mile Radulović i Alan Kožar odredili da iz bezobzirne osvete budu ubijeni i da od njih prethodno iznude sve informacije o delovanju suprotstavljene kriminalne organizacije - navodi su iz istrage.

Stefan Đukić Mandić Foto: Printscreen

SDT smatra da su time okrivljeni Emil Tuzović, Stefan Đukić Mandić, Milan Brajović, Goran Milašinović, Ivan Čarapić i Milovan Sekulović izvršili krivično delo stvaranje kriminalne organizacije.

Emil Tuzović Foto: Printscreen

Stav istrage je da je pokojni Mile Radulović i Alan Kožar kao organizatori, u drugoj polovini 2019. godine sačinili kriminalni plan da se iz bezobzirne osvete, na svirep način ubiju pripadnici suprotstavljene kriminalne organizacije, državljani Republike Srbije Filip Marjanović i Vukašin Gošović, za koje su organizatori raspolagali informacijama da su prethodno ubili pripadnika njihove kriminalne organizacije Zijada Nurkovića.

Zijad Nurković Foto: Društvene Mreže

- Nakon što su oštećeni prihvatili da 15. 09. 2019. godine dođu iz Republike Srbije i mimo graničnih prelaza uđu u Crnu Goru, angažovali su okrivljene Čarapića i Sekulovića koji su u kriminalnoj organizaciji oslovljavani nadimcima "Šljuka" i "Naočarko", da vozilom marke "pežo 207" koje je u tu svrhu obezbedio okrivljeni Emil Tuzović, sačekaju i prihvate oštećene Filipa Marjanovića i Vukašina Gošovića po njihovom ilegalnom ulasku u Crnu Goru, a zatim oštećene prevezu i predaju okrivljenom Emilu Tuzoviću, što su okrivljeni Ivan Čarapić i Milovan Sekulović prihvatili. Stvaranjem uslova i otklanjanjem prepreka za izvršenje krivičnog dela, sa umišljajem pomogli okrivljenom Emilu Tuzoviću u izvršenju krivičnog dela teško ubistvo, a okrivljenom Goranu Milašinoviću u izvršenju krivičnog dela teško ubistvo pomaganjem. Prevezli su i predali okrivljenom Emilu Tuzoviću koji ih je čekao sa vozilom marke BMW X4 i koje mu je u tu svrhu ustupio okrivljeni Goran Milašinović i tom prilikom prebacili kofere oštećenih u vozilo marke BMW X4. Nakon čega je okrivljeni Emil Tuzović oštećene prevezao do Spuža gde su ih kod za sada neutvrđenog trgovinskog objekta sačekali okrivljeni Milan Brajović i Stefan Đukić Mandić kako bi im okrivljeni Brajović kao meštanin pokazao put do sela Jelenak, a zatim oštećene zajednički prevezli do kuće koju je u tom selu obezbedio okrivljeni Milan Brajović - navodi su iz istrage.

Damir Hodžić Foto: Privatna Arhiva

Prema stavu tužilaštva, optuženi su od Filipa Marjanovića i Vukašina Gošovića silom iznudili informacije.