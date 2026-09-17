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Crnogorsko Specijalno državno tužilaštvo donelo je naredbu o sprovođenju istrage protiv državljana Crne Gore koji važe za pripadnike škaljarskog klana, Radovana Baćovića i Ivana Đonovića, zbog sumnje da su, u saizvršilaštvu, izvršili ubistvo Sava Lopičića "iz bezobzirne osvete i iz koristoljublja", saopšteno je tog tužilaštva. Krivičnom prijavom, obuhvaćeni su i "škaljarci" Milo Radulović Kapetan i Goran Vlaović, koji su u međuvremenu ubijeni.

Lopičić je, kako se sumnja, važio za saradnika šklaljarskog klana, ali su vođe posumnjale da sarađuje sa suprotstavljenim kavačkim klanom i da ih je izdao.

- Predmet istrage i krivičnog postupka je dogovor okrivljenih R.B. i I.Đ., sa pokojnim M.R. i G.V., da se liši života oštećeni S.L., jer su smatrali da sarađuje sa suprostavljenom kriminalnom organizacijom, a što je izvršila kriminalna organizacija okrivljenog R.B., čiji pripadnici, koji nisu državljani Crne Gore, su lišili života oštećenog u Španiji, u avgustu 2020. godine, nakon čega je zakopano njegovo telo i uništeni svi drugi dokazi i tragovi o krivičnom delu, a za šta je dogovoreno da se izvršiocima plati u novcu i opojnom drogom kokain - navodi se u saopštenju SDT-a,

Podsetimo, da su "škljarci" sumnjali da je Savo Lopičić krtica u njihovom klanu, proizilazi iz Skaj poruka koje su, navodno, visokopizicionirani pripadnici razmenjivali među sobom. Oni su sumnjali i da je imao ključnu ulogu u ubistvima vođa tog klana Igora Dedovića i Stevana Stamatovića u januaru 2020. u Atini, kao i likvidacijama Alana Kožara i Damira Hadžiča u julu iste godine na ostrvu Krf.

1/14 Vidi galeriju Alana Kožar i Damir Hadžić ubijeni u automobili ispred iznajmljene vile Foto: Privatna Arhiva

Prema presretnutoj Skaj komunikaciji, samo nekoliko dana posle ubistva na Krfu, 26. jula 2020. Đonović je poslao poruke:

- Užas brate moj, ja im pričam godinu dana da nas neko iz društva namešta.

- Prodaje nas neko iz društva za lovu.

- Ma da brare ja to znam i pričam odavno.

Potom aludira da je Lopičić znao gde se nalaze "škaljarci" u Grčkoj, koji su se istovremeno skrivali i od policije i od "kavčana".

- Znao je Savo Lopičić. Samo ne spominji nikom, al on je sto posto. Moramo ga safatat. Nema brate ko drugi bez on veruj mi. I Alan je crni govorio da se makne čovek, ali niko ga nije slušao, a ovaj iz Užica je bio sa njim na vezu stalno, i sto posto je preko njega saznao gde su jer su se čuli svaki dan - piše navodno Đonović u poruci aludirajući na Damira Hadžića, Pink pantera iz Užica koji je ubijen sa Kožarom ispred iznajmljene vile na Krfu.

U porukama koje je tužilaštvo pribavilo, on komentariše da je Lopičić namestio "prvo ove u Berlin, pa Igora i Steva, sad i njih".

- Šest, sedam ljudi ubiše zbog njega - piše navodno on sagovorniku i navodi da "treba da ga oderu, jer i da prizna, šta to znači".

- Opet ćemo ga ubit, šta misliš? Kako da ga navučemo, mogu mu ja reć da ode negde samo da smislimo kako. Moramo saznat gde je, nikome ne priča gde mu je kuća, znam da je u Portugalu. Ne spominji ništa Igoru Vukotiću ako se čujete, jer on ga stalno brani - piše u poricu.

Igor i Jovan Vukotić Foto: Printscreen, printscreen libertaspress

- Brate, sve je on to montirao. Sve je on drukao, brate. On znao za kuću i ove mučenike, on ih namestio isto. Pričao sam Stevu sto puta za njega i ništa. Sad bi i Jovicu namestio da je stigao - piše u jednoj od porula sa Skaja.

Sa sagovornikom je potom pravio plan da plate ubistvo i da pre nego što ga uhvate i ubiju, iskopaju rupu:

- Nek vide gde, što, kako i pođu ranije dan da iskopaju rupu i ostave tamo alat, lopate i krampe i kiseline da ne gube vreme da kopaju kad ga urade... No sve spremno i kad ga ispitaju, u rupu pravo i polit kiselinom radi DNK i svega... I zatrpati... Odmah i poneti sve sa sobom, alat i sve i zaplit negde. To ti govorim, brate, kako sam ja radio i drug.

- Izvide teren par dana gde je rupa, đe može sve nađu iskopaju i sve spremno.

- Go..o, treba ga u kobasice napunit pa poslat Kašćelanu - kaže aludirajući na vođu kavačkog klana Slobodana Kašćelana, koji važi za najbližeg saradnika odbeglog Radoja Zvicera.

Inače, interesantno je da i "škaljarci" u porukama, kao i pripadnici Belivukovog klana koji su sarađivali sa "kavčanima" i prema optužnici mleli svoje žrtve koriste frazu "nema tela nema dela", dok dogovaraju ubistvo Lopičića.

- Ja sam da se kopa jer nema tela nema dela.

Posle ubistva, komentarišu, navodno, i da je dobio šta je zaslužio, jer je nameštao njihove.

- Stoka, neka smo ga makli nagrdio bi nas, em zato bi nas nameštao em, što bi bio zaštićeni svedok da ga uhapse.

Iz poruka od 2. avgusta 2020. proizilazi da je Lopićić ubijen.

- Oće da ga zakopaju ili šta će da urade sa njim, jesu ti javili? Daćemo im kolko god misliš da treba.

Dan kasnije se dogovaraju da o ubistvu Lopičića u Španiji ne govore nikome, čak ni Jovanu Vukotiću, vođi škaljarskog klana koji je dve godine kasnije likvidiran u Istanbulu.