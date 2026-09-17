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DETE (10) PALO SA TOBOGANA U NIŠU, HITNA GA ODVEZLA U BOLNICU: Drama se dogodila tokom časa u prirodi (foto)
- Dete od 10 godina povređeno je na Tvrđavi u Nišu kada je palo sa tobogana, a preko njega je palo drugo dete.
- Incident se dogodio tokom časa u prirodi, dok su deca bila na igralištu sa učiteljima.
- Hitna pomoć je dete odvezla u Urgentni centar, a posle opservacije pušteno je kući.
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Dete (10) povređeno je danas na Tvrđavi u Nišu, kada je palo sa tobogana, a preko njrga je palo drugo dete.
Incident se dogodio oko 11 sati kada su kolektivno deca iz obližnje osnovne škole imali čas u prirodi u pratnji učiteljskog kadra. Na svu sreće, povrede su lakše.
Park u kom je dete palo s tobogana Foto: M.S.
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- Dete je dobro, sem što se malo ugruvaolo i uplašio. Oni su bili na dečjem igralištu kada su se u bezazlenoj igri gurali i sva je sreća da nije došlo do težih posledica - rečeno je Kuriru.
Po dete je došla Hitna medicinska pomoć koja ga je odvezla u Urgentni centar.
Posle opservacije dete je sa roditeljima otpušteno kući.
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