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Dete (10) povređeno je danas na Tvrđavi u Nišu, kada je palo sa tobogana, a preko njrga je palo drugo dete.

Incident se dogodio oko 11 sati kada su kolektivno deca iz obližnje osnovne škole imali čas u prirodi u pratnji učiteljskog kadra. Na svu sreće, povrede su lakše.

Park u kom je dete palo s tobogana Foto: M.S.

- Dete je dobro, sem što se malo ugruvaolo i uplašio. Oni su bili na dečjem igralištu kada su se u bezazlenoj igri gurali i sva je sreća da nije došlo do težih posledica - rečeno je Kuriru.

Po dete je došla Hitna medicinska pomoć koja ga je odvezla u Urgentni centar.

Posle opservacije dete je sa roditeljima otpušteno kući.

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