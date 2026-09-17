Slušaj vest

U kamp prikolici vozila “BMW“ kojim je upravljala  osumnjičena, policija pronašla 2,9 grama praškaste materije za koju se sumnja da je hašiš, 9,63 grama psihoaktivne supstance tzv. lude pečurke, devet tableta za koje se sumnja da su ekstazi, šest sličica za koje se sumnja da su „LSD“, 4,6 grama praškaste materije za koju se sumnja da je „MDMA“, jednu bočicu leka diazepam, kao i dva metka.

Pripadnici Ministarstva unutrašnjih poslova u Preševu i Uprave granične policije, po nalogu Osnovnog javnog tužilaštva u Vranju, uhapsili su E. T. (44) državljanku Austrije, zbog postojanja osnova sumnje da je izvršila krivična dela neovlašćeno držanje opojnih droga i nedozvoljena proizvodnja, držanje, nošenje  i promet oružja i eksplozivnih materija. 

Granična policija, zajedno sa radnicima Uprave carina, na graničnom prelazu Preševo, na ulazu u Republiku Srbiju, u kamp prikolici vozila
“BMW“ kojim je upravljala  osumnjičena, pronašla je 2,9 grama praškaste materije za koju se sumnja da je hašiš, 9,63 grama psihoaktivne supstance tzv. lude pečurke, devet tableta za koje se sumnja da su ekstazi, šest sličica za koje se sumnja da su „LSD“, 4,6 grama praškaste materije za koju se sumnja da je „MDMA“, jednu bočicu leka  diazepam, kao i dva metka. 

Po nalogu dežurnog javnog tužioca Osnovnog javnog tužilaštva u Vranju, osumnjičenoj je određeno zadržavanje do 48 sati i ona će, uz krivičnu prijavu, biti privedena tužilaštvu.

Kurir.rs

Ne propustiteHronikaKOKAIN, DEVIZE I VAGICA! Uhapšen diler iz Inđije, odmah mu određen pritvor (foto)
kokain, Sremska Mitrovica, hapšenje
HronikaBALKANSKI KARTEL PRONAŠAO NAJNOVIJU RUTU ZA ŠVERC KOKAINA: Posle istorijske zaplene u Španiji i hapšenja Srba, provaljena im taktika! (video)
collage.jpg
HronikaSRBI POHAPŠENI U ŠPANIJI, POLICIJA OBJAVILA SNIMAK! Razbijen opasan klan, plen vredan 130 miliona evra (VIDEO)
collage.jpg
HronikaPOLICIJA U DVE AKCIJE UHAPSILA TROJICU: Zaplenjeni marihuana, kokain i psihoaktivne supstance u Baču i Bečeju!
policija.jpg
HronikaPOLICIJA UPALA U KUĆU U ŠIDU: Pogledajte šta mu je sve oduzeto (foto)
droga, marihuana, Šid
HronikaDILER (53) UHAPŠEN U NIŠU! Pronađeni paketići marihuane i kokaina tokom pretresa (foto)
droga, Niš, hapšenje