Hronika
VELIKA ZAPLENA NA HORGOŠU: Carinici mu pokupili sve, a onda su deo vratili - sve u skladu sa zakonom!
- Na Horgošu je 16. septembra 2026. sprečen pokušaj prenosa više od 65.000 neprijavljenih švajcarskih franaka preko granice.
- U vozilu su pronađena 72.240 franaka i 2.535 evra, znatno više od prijavljenog iznosa.
- Dozvoljena suma u protivvrednosti od 10.000 evra vraćena je putniku, a ostatak novca zadržan do okončanja postupka.
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Službenici Odeljenja za suzbijanje krijumčarenja Uprave carina su u saradnji sa policijom 16. septembra 2026. godine na graničnom prelazu Horgoš sprečili pokušaj da se preko granice prenese preko 65.000 neprijavljenih švajcarskih franaka.
Foto: Uprava Carina
Detaljnom kontrolom vozila i putnika koji je njim upravljao utvrđeno je da vozač sa sobom nosi daleko više novca od prijavljenog iznosa i to 72.240 franaka i 2535 evra.
Putniku je odmah vraćena dozvoljena suma u protivvrednosti od 10.000 evra koju nije bio u obavezi da prijavi, dok se je ostatak novca privremeno zadržan do okončanja prekršajnog postupka pred nadležnim sudom.
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