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Službenici Odeljenja za suzbijanje krijumčarenja Uprave carina su u saradnji sa policijom 16. septembra 2026. godine na graničnom prelazu Horgoš sprečili pokušaj da se preko granice prenese preko 65.000 neprijavljenih švajcarskih franaka.

Foto: Uprava Carina

Detaljnom kontrolom vozila i putnika koji je njim upravljao utvrđeno je da vozač sa sobom nosi daleko više novca od prijavljenog iznosa i to 72.240 franaka i 2535 evra.