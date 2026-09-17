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Službenici Odeljenja za suzbijanje krijumčarenja Uprave carina su u saradnji sa policijom 16. septembra 2026. godine na graničnom prelazu Horgoš sprečili pokušaj da se preko granice prenese preko 65.000 neprijavljenih švajcarskih franaka.

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Foto: Uprava Carina

Detaljnom kontrolom vozila i putnika koji je njim upravljao utvrđeno je da vozač sa sobom nosi daleko više novca od prijavljenog iznosa i to 72.240 franaka i 2535 evra.

Putniku je odmah vraćena dozvoljena suma u protivvrednosti od 10.000 evra koju nije bio u obavezi da prijavi, dok se je ostatak novca privremeno zadržan do okončanja prekršajnog postupka pred nadležnim sudom.

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