Slušaj vest

U Višem javnom tužilaštvu u Čačku saslušan je P. M. (34) iz Arilja, osumnjičen da je u noći između 14. i 15. septembra u kući u selu Opaljenik kod Ivanjice, ubio svog druga Mileta P. (41) hicima iz pištolja u glavu.

Osumnjičenom se na teret stavlja krivično delo teško ubistvo za koje je zaprećena doživotna kazna zatvora, a tužilac je nakon saslušanja predložio da mu se odredi jednomesečni pritvor.

Osumnjičeni P.M. Foto: Instagram Printscreen

- Okrivljeni je iskoristio zakonsko pravo da se brani ćutanjem, takođe, podnet je predlog za određivanje pritvora - potvrdili su iz Višeg javnog tužilaštva u Čačku.

Kako sanajemo, osumnjičenom se u istrazi stavljaju na teret dva krivična dela.

- Sumnja se da je izvršio krivična dela teško ubistvo i krivično delo nedozvoljena proizvodnja, držanje, nošenje i promet oružja i eksplozivnih materija, na taj način što je u toku noći između 14. i 15. septembra ove godine u selu Opaljenik kod Ivanjice, korišćenjem vatrenog oružja u ilegalnom posedu lišio života M.P. iz ovog sela - dodaje se u saopštenju tužilaštva.

Podsećamo, kobne večeri osumnjičeni i žrtva su se sreli u seoskoj kafani, nakon čega je muškarac iz Arilja napustio objekat i otišao. Ubijeni Mile P. je te kobne večeri došao kući, ne sluteći bilo kakvu nevolju.

Ubijeni Mile P. Foto: Privatna Arhiva

- Njegovo telo je u krevetu pronašla policija, jer smo ih pozvali kada smo okolo primetili tragove krvi. Mile je tog jutra trebalo sa nama da ide u polje da radimo, ali pošto se nije javljao, došli smo kući da vidimo šta se dešava - pričaju komšije u Opaljeniku.

Sahranjena žrtva

Pred više stotina meštana, rodbine i prijatelja na seoskom groblju u Opaljeniku danas je obavljena sahrana domaćina za koga meštani njegovog, ali i okolnih sela imaju samo reči hvale.

- Ispraćamo jednog od najvrednijih ljudi u ovom kraju. Čast i poštenje su ga krasili od malena, tuga je do neba - priča rođak ubijenog muškarca, dodajući da se odlaskom Mileta P. gasi ognjište porodice.

Tražio 200.000 dinara na zajam?

Uhapšeni P.M. i ubijeni Mile P. bili su u prijateljskim odnosima, zbog čega nikome nije jasan motiv zločina.

- Priča se da je P. M. prijatelju zamerio to što mu je tražio na zajam 200.000 dinara, ali je on odbio da mu da. Navodno, P. je to jako pogodilo, jer je znao da Mile ima novca i da je nedavno naplatio prodaju malina. Moguće je da je u kafani bilo reči o tome - kaže jedan meštanin.