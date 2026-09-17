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"Škaljarac" Savo Lopičić (37) kog su pripadnici njegovog klana označili kao krticu, jer su sumnjali da je "kavčanima" za milion evra odavao tajne lokacije njihovih vođa, kako je saopšteno iz crnogorskog Specijalnog tužilaštva, ubijen je 2. avgusta na teritoriji Španije, a njegovi ostaci su potom zakopani.

Međutim, prema informacijama iz optužnice srpskog tužilaštva, "škaljarci" su ubili pogrešnog čoveka, jer je najveća krtica u ratu kavačkog i škaljarskog klana koji traje već 12 godina bio Ratko Živković zvani Zemo.

Iz tužilaštva je potvrđeno da su kao organizatori ubistva Lopičića označeni visokopozicionirani "škaljarci" Radosav Baćović i Ivan Đonović, a da su u ubistvu učestvovali i sada pokojni Mile Radulović Kapetan kao i Goran Vlaović. Iz poruka koje je crnogorsko tužilaštvo pribavilo dešifrovanjem Skaj aplikacije Lopičića su krivili za likvidacije Nikole Jovanovića i Darka Mijovića u Berlinu 2019., kao i ubistva vođa kalana Igora Dedovića, Stevana Stamatovića, Alana Kožara i Damira Hadžića u Grčkoj 2020.

- Prema presretnutoj Skaj komunikaciji proizilazi da je deo škaljarskog klana bio uveren da je Savo Lopičić krivac za to što su "kavčani" pronašli njihove ljude u Nemačkoj i Grčkoj. Iz poruka proizilazi da je bio u kontaktu sa Stamatovićem i Hadžićem pre ubistva i da je zbog toga sumnja pala na njega - podseća izvor Kurira.

Savo Lopičić Foto: Privatna Arhiva

Posle ubistva Kožara i Hadžića na Krfu 23. jula 2020. Lopičić je nestao i do sada se o njegovoj sudbini zvanično ništa nije znalo. Međutim, istražitelji su na osnovu Skaj prepiske među "škaljarcima" došli do podataka da je on 2. avgusta te godine ubijen u Španiji.

Međutim, prema presretnutim porukama, škaljarci su već 26. jula 2020. planirali kako da ga namame i ubiju.

- Brate, sve je on to montirao. Sve je on drukao, brate. On znao za kuću i ove mučenike, on ih namestio. Pričao sam Stevu sto puta za njega i ništa. Sad bi i Jovicu namestio da je stigao - piše u jednoj od poruka sa Skaja.

- Nek vide gde, što, kako i pođu ranije dan da iskopaju rupu i ostave tamo alat, lopate i krampe i kiseline da ne gube vreme da kopaju kad ga urade... Nego sve spremno i kad ga ispitaju, u rupu pravo i politi kiselinom radi DNK i svega... I zatrpati... Odmah i poneti sve sa sobom, alat i sve i zaplit negde.

- Go..o, treba ga u kobasice napunit pa poslat Kašćelanu - piše u drugoj poruci u kojoj aludiraju na jednog od najbližih saradnika odbeglog vođe kavačkog klana Radoja Zvicera, Slobodana Kašećelana.

- Šest, sedam ljudi ubiše zbog njega . Treba da ga oderemo, jer i da prizna, šta to znači.

Pošto su ga saradnici ubili 2. avgusta 2020., kako proizilazi iz presretnutih poruka, navodno su se dogovorili da o tome ništa ne pričaju braći Igoru i Jovanu Vukotiću, vođama škaljarskog klana jer su oni verovali da ih Lopičić nije izdao.

Inače, iz dokumenata srpskog tužilaštva za organizovani kriminal koje vodi postupak za ubistvo "škaljaraca" Igora Dedovića, Stevana Stamatovića, Alana Kožara i Damira Hadžića u Grčkoj, proizilazi da krtica u škaljarskom klanu nije bio Lopičić već Ratko Živković Zemo.

Ratko Živković Zemo Foto: Privatna Arhiva

Kako se navodi, Živković je uspeo da pridobije poverenje vođa škaljarskog klana, koje nisu znale da on zaparavo sarađuje sa kavčanima i njima prenosi informacije do kojih je došao.

Kožar je bio, kako proizilazi iz presretnutih poruka u svakodnevnoj komunikaciji sa Živkovićem, slao mu fotografije vile u kojoj se krije, plaža, ali i restorana u kojima jede. Živković je te fotografije prosleđivao Radoju Zviceru, koji je potom organizovao likvidaciju na Krfu.

Alan Kožar i Hadžić, podsetimo, ubijeni su kada su se s plaže vraćali u luksuznu vilu koju su iznajmili na Krfu.

Tužilac Saša Ivanić u sudnici je rekao da su vođe kavačkog klana, na osnovu informacija koje su dobijali od okrivljenog Ratka Živkovića pokušavali da lociraju i pronađu gde se oštećeni nalaze.

- Ratko Živković, kog oslovljavaju sa Zemo, bio je u kontaktu sa jednim od oštećenih i na osnovu informacija koje je dobijao od njega i prosleđivao ih, ostali okrivljeni su pokušavali da lociraju gde se nalaze. To proizilazi iz fotografije teretane uz poruku "to Kožar trenira". Tako su 29. novembra 2019. zaključili da su u Grčkoj. Nakon toga, dogodile su se dva dvostruka ubistva "škaljaraca" koja je, koristeći poverenje, omogućio Ratko Živković Zemo. Kavački klan locirao je i ubio Alana Kožara, koji se u tom periodu krio na grčkom ostrvu Krf, upravo zato što je on Živkoviću slao fotografije svoje vile, ali i restorana u kojima jede. Živković je ove fotografije prosleđivao direktno Radoju Zviceru, vođi "kavčana" koji je označen kao organizator likvidacija na Krfu - rekao je tužilac u sudnici Specijalnog suda.

Škaljarci ubijeni u Grčkoj Foto: MUP RS

U sudnici su prikazane i poruke koje su Zemo i Kožar razmenjivali, a na koje Zvicer i ostali "kavčani" komentarišu da se vidi da se su se "škaljarci opustili". Gledajući slike iz teretane, restorana, pokušavaju da otkriju gde se nalaze.

- Koje ste gradove gledali za teretanu? Ljubljana, Varšava, Berlin, Malaga. I Moskvu sam gledao. Ja uopšte ne znam koja je ono traka. Moguće je zato da je divlja zemlja. Ali je teretana baš velika. Ne znam više koji grad da gledam - piše Zvicer pokušavajući da locira u kojoj je zemlji teretana sa slike koju je navodno Kožar poslao krtici.

Kožar im potom, 22. novembra 2019. šalje sliku restorana u kom sedi, na šta oni po stolovima, časama, ulju i salveti na stolu pokušavaju da shvate koja je država u pitanju. Pošto su utvrdili da je u pitanju Grčka, pripremaju oružje i šalju ljude da ih pronađu i ubiju, a uz konstataciju da "ovo ne smeju da propuste", Zvicer dodaje:

- Daj bože da sve uradimo kako treba, pa nećemo zaboraviti Zema. Sve mora biti zatvoreno i sigruno - šalje navodno vođa kavačkog klana.

Prema presretnutoj Skaj komunikaciji, Ratko Živković Zemo je za to što je uspeo da locira škaljarce dobio milion evra, dok se Lopičić koji je, kako se sumnja, ubijen u Španiji jer su saradnici sumnjali da je on krtica, ne pominje.

Posle likvidacije na Krfu, kako se sumnja, Ratko Živkovic je Veljku Belivuku i njegovom najbližem saradniku Marku Miljkoviću pomogao da u jednu kuću u Crnoj Gori namame i Mileta Radulovića Kapetana, koji mu je bio kum, a koji je ubijen kasnije.