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Pripadnici Ministarstva unutrašnjih poslova, Odeljenja za istraživanje eksplozija, požara i havarija Uprave kriminalističke policije Policijske uprave za grad Beograd, u koordinaciji sa Upravom za tehniku, po nalogu Trećeg osnovnog javnog tužilaštva u Beogradu, uhapsili su Đ.I. (20), zbog postojanja osnova sumnje da je izvršio krivično delo izazivanje opšte opasnosti.

On se sumnjiči da je 26. avgusta ove godine bacio “molotovljev koktel” na Novom Beogradu ispred jednog hotela.

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Uhapšen još jedan Vračarac Izvor: Kurir

Osumnjičenom je određeno zadržavanje do 48 sati nakon čega će, uz krivičnu prijavu, biti priveden Trećem osnovnom javnom tužilaštvu u Beogradu.

Kako se nezvanično saznaje uhapšeni se dovodi u vezu sa vračarskim klanom.

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