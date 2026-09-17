POZNAT IDENTITET MLADIĆA ČIJE TELO JE NAĐENO U SAVI U BEOGRADU: Reč je o mladom šahisti, njegov nestanak prijavljen preksinoć
- Telo mlađeg muškarca pronađeno je i izvučeno iz Save kod Ušća u Beogradu, a potvrđeno je da je reč o nestalom mladom šahisti L. Nj.
- Njegov nestanak prijavljen je preksinoć, a potraga je završena tragično; telo je poslato na obdukciju kako bi se utvrdio uzrok smrti.
Tragična potraga za nestalim mladim šahistom L. Nj. završila se najtužnijim epilogom. Telo mlađeg muškarca, koje je juče pronađeno i izvučeno iz reke Save u blizini Tržnog centra Ušće u Beogradu, prema potvrđenim informacijama pripada upravo nestalom mladiću.
Njegov nestanak bio je prijavljen preksinoć, nakon čega je pokrenuta potraga. Ona se, nažalost, završila tragično kada su pripadnici nadležnih službi uočili telo u vodi i izvukli ga iz reke.
Za sada nisu poznate sve okolnosti ovog tragičnog događaja, niti je utvrđeno kako je mladić dospeo u Savu. Po nalogu tužilaštva, telo je upućeno na obdukciju, koja bi trebalo da utvrdi tačan uzrok smrti i pruži odgovore na pitanja koja su ostala otvorena.
Vest o njegovoj smrti posebno je potresla članove šahovskog kluba u kojem je on trenirao i nastupao. Od mladog sportiste oprostili su se emotivnom porukom, navodeći da će ga pamtiti po osmehu, posvećenosti i sportskom duhu.
"Sa neopisivom tugom i nevericom opraštamo se od našeg dragog L. Ostavio je neizbrisiv trag u našim srcima i u našem klubu", navodi se u poruci kluba.
Njegovi saigrači i kolege oprostili su se od mladog šahiste u neverici zbog tragedije koja ih je zadesila, dok nadležni organi nastavljaju da utvrđuju sve okolnosti slučaja.
Kurir.rs/Telegraf