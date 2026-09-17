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Tragična potraga za nestalim mladim šahistom L. Nj. završila se najtužnijim epilogom. Telo mlađeg muškarca, koje je juče pronađeno i izvučeno iz reke Save u blizini Tržnog centra Ušće u Beogradu, prema potvrđenim informacijama pripada upravo nestalom mladiću.

Njegov nestanak bio je prijavljen preksinoć, nakon čega je pokrenuta potraga. Ona se, nažalost, završila tragično kada su pripadnici nadležnih službi uočili telo u vodi i izvukli ga iz reke.

Za sada nisu poznate sve okolnosti ovog tragičnog događaja, niti je utvrđeno kako je mladić dospeo u Savu. Po nalogu tužilaštva, telo je upućeno na obdukciju, koja bi trebalo da utvrdi tačan uzrok smrti i pruži odgovore na pitanja koja su ostala otvorena.

Vest o njegovoj smrti posebno je potresla članove šahovskog kluba u kojem je on trenirao i nastupao. Od mladog sportiste oprostili su se emotivnom porukom, navodeći da će ga pamtiti po osmehu, posvećenosti i sportskom duhu.

"Sa neopisivom tugom i nevericom opraštamo se od našeg dragog L. Ostavio je neizbrisiv trag u našim srcima i u našem klubu", navodi se u poruci kluba.

Njegovi saigrači i kolege oprostili su se od mladog šahiste u neverici zbog tragedije koja ih je zadesila, dok nadležni organi nastavljaju da utvrđuju sve okolnosti slučaja.