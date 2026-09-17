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Zoran Adžić je ubijen kada je imao samo 22 godine, ali je za života uspeo da napravi renome opasnog momka sa "beogradskog asfalta". O njemu se pričalo kao o klincu koji se nikoga i ničega nije plašio, te je bez pardona jurišao na jače od sebe.

Prošlo je 27 godina otkako je Adžić likvidiran. Ubijen je na Centralnom groblju u Beogradu i to se smatra prvim mafijaškim ubistvom na groblju.

U vreme smrti nalazio se na crvenoj poternici zbog ranjavanja.

Tog 17. septembra 1999. Adžić se na groblju našao sa sedamnaestogodišnjacima D.B. i Ž.D, u čijem društvu je bio i I.B. Navodno su se sukobili oko droge.

Foto: Printscreen/Youtube/Rudar 7

D.B je kod sebe imao pušku iz koje je, po sopstvenom priznanju, ispalio pet hitaca u grudi i jedan direktno u glavu Adžića, koji je ostao na mestu mrtav.

Adžić je za pojasom imao pištolj, koji nije stigao da upotrebi.

Policija je vrlo brzo pohapsila sve učesnike obračuna. Osim trojice koji su učestvovali u likvidaciji, uhapšen je i I.D koji se teretio za prikrivanje ubistva.

Svi učesnici likvidacije dobili su po sedam godina zatvora, a I.D. je osuđen uslovno.

Po izlasku iz zatvora D.B i I.B su otišli u Belgiju, gde je I.B izvršio samoubistvo skočivši sa petog sprata, a okolnosti pod kojima se to desilo ovdašnjoj javnosti nisu poznate. Nekoliko godina kasnije I.D. je pronađen je mrtav u stanu, za njega se pričalo da se predozirao.