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Miloš Vukadinović bio je u društvu kriminalnih klanova u Crnoj Gori, a detalje za koje se malo zna, izneo je za emisiju "Crna hronika" na Kurir televiziji u januaru 2026.

Do sada, za više od 70 ljudi se smatra da su stradali u krvavim obračunima kavačkog i škaljarskog klana. Navodi se da su nekadašnji saradnici doživeli raskol zbog 200 kilograma kokaina koji je nestao u Valensiji.

Vukadinović je stajao rame uz rame sa Jovanom Vukotićem, Igorom Dedovićem, kao i članovima porodice Roganović, ali i mnogim drugim istaknutim imenima balkanskog podzemlja.

Ističe da mu je jako teško kada se svega seti, ali da je Igora Dedovića najviše voleo od svih tih momaka. Žao mu je zbog Đuke koji je ubijen puškom u zatvoru i izvesnog Daba koji je na sumnjiv način nastradao.

Ipak, o Jovanu Vukotiću je imao drugačije reči.

"Jovica je dete Kotora, voleo je život i provod. Ja sam bio ugostitelj i onda su me koristili za upoznavanje sa ženama. Izlazili smo svuda po Crnoj Gori", ispričao je.

Foto: Kurir Televizija

Nikada nije tražio da mu se vrati novac

Vukadinović je pred kamerama Kurira istakao da je Vukotić bio nasmejan i opuštenih shvatanja kada je u pitanju novac.

"Jovica je više bio dete, nego odrastao čovek, a i bio je najmlađi od svih momaka. Bio je dobar u suštini, voleo je da pomogne, uvek je bio raspoložen za šalu, a široke ruke kada je novac u pitanju.

Davao nam je automobile, a uvek je bio tu kada smo imali finansijske poteškoće, a taj novac nikada nije tražio nazad. Ono što ti on da, to uradi iz drugarstva. Dok smo izlazili, većinu je on plaćao", priseća se Vukadinović.

Škaljarci i vrbovanje novih članova

Vukadinović tvrdi da nije istina da su vrbovali momke da uđu u grupu, već da svi koji su živeli taj život, sami su to izabrali.

"Svi momci koji su ušli u to su to želeli - da žive taj život koji su oni vodili, nažalost svi ti životi su se završili tragično. Niko Roganović i njegov brat Duško su bili momci iz Nikšića, bili su mangupi ali ne kao ovi danas. To su bili ljudi koji su imali kodekse ponašanja. Otišli su u Beograd i imali ribaru, bili su vredni ljudi, domaćini. Niko je znao da po 12 sati istovara led za tu ribaru. Teško su došli do imovine. Došao je nesretni rat, počele su cigare da se rade, a on je držao jednu liniju sa formalnom vladom Crne Gore. Uzeo je neke nekretnine kao što je taj kafić gde su svi radili", kaže Vukadinović.

Dodaje da je tokom rata samo jednom iskreno zaplakao.

04:48 "KADA U KOTORU PITATE ZA ZVICERA ČUJETE SAMO JEDNO" Čovek koji je bio rame uz rame sa Škaljarcima progovorio o pravom licu opasnih momaka za Kurir televiziju Izvor: Kurir televizija

"Jedino kada sam u ratu iskreno zaplakao je kada je poginuo Šćepan, jer sam znao da stvarno nije iz te priče, završio je fakultet, bavio se građevinom i radio kod tog kafića. Dule je takođe veliko dete koje je pre imalo prekršaje", kaže Vukadinović.

"Teta Branka je bila obična majka i dama"

Vukadinović dodaje da misli da su u tu priču ušli preko Igora Božovića.

"Dule je nastradao, izgubio obe noge, čika Niko je nastradao, izgubio život, Šćepan je ubijen, Vlado, njihov brat od strica je ubijen u Beču. Ne mogu da zamislim kako je teta Branci koja je obična majka, dolazila je u taj kafić da pomaže deci koja su radila, davala sladoled, čistila prozore. To nije bila pompezna priča. Teta Branka je pričala kada se posvađala sa čika Nikom i htela da ode u Beograd a on je legao pod autobus i nije joj dao da ode", kaže Vukadinović.

Kako kaže, po dolasku u Kotor prvi radni odnos ostvario je u ugostiteljskom objektu koji je bio u vlasništvu Igore Dedovića, a kaže da je on "napravio i skupio ljude oko sebe":

"To je bio čovek koji je bio jako inteligentan, uvek nasmejan, uvek raspoložen za šalu, uvek raspoložen da pomogne i da. Bio je uvek proračunat i bilo je teško znati šta on misli".

Vukadinović dodaje da je Dedović jednom ušao u problem sa braćom:

"Imali su frku sa tim momkom, Igor je otišao po oružje i zamolio druga koji nije bio iz te priče da ga odveze. On je pucao na te momke, policija ga je uhapsila i odvela u pritvor. Njegova majka je došla da ga obiđe a načelnik policije je bio njen školski prijatelj. Zamolila je da pusti da vidi Igora. Ona je napravila prostor da Igor pobegne i rekla tom svom drugu "pa dete mi je"."

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Kurir.rs

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