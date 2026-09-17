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Suđenje pripadnicima takozvanog vračarskog klana, na čijem su čelu prema optužnici bili Nikola Vušović, zvani Džoni sa Vračara i odbegli Radoje Zvicer, nastavljeno je danas u Specijalnom sudu u Beogradu prikazivanjem poruka sa Skaj aplikacije koje su, prema tvrdnjama tužilaštva, razmenjivali okrivljeni posle ranjavanja jednog beogradskog advokata 1. februara 2021. godine.

Prema navodima optužnice, "vračarci" su danima pratili advokata i prikupljali informacije o njegovom kretanju, a kobnog dana, okrivljeni Petar Jevtić koji je prošle godine uhapšen u Grčkoj i izručen Srbiji, ispalio je hice u advokata. Za to ga je, navdno, angažovao okrivljeni Filip Grujć.

Danima posle izvršenog krivičnog dela oni su se dopisivali, razmenjivali glasovne poruke i fotografije, a kako su čuli da policija privodi osobe koje se dovode u vezu sa pokušajem ubistva, dogovorili su se da se Jevtić skloni u jedan stan. 

- Samo neka dođe i neka donese paket brate i neka mi kupi punjenu pljeskavicu sa majonezom, zelenom i tucanom paprikom. I hvala ti brate, puno mi znači tvoja pomoć - navodno je Jevtić, dok je bio u "štek stanu", tražio šta da mu se donese, kako ne bi izlazio napolje. 

Međutim, u panici da ga policija ne locira i uhapsi svom saradniku je poslao poruku i da mora da promeni stan jer ga "gledaju neke žene".

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Specijalni sud Foto: Petar Aleksić

Prethodno, "vračarci" su komentarisali i da li su ih snimile kamere, kada su posle pucnjave pobegli u zgradu. Jevtić, međutim, pokušava da ih uteši porukom:

- Ja sam ubio lika, srce mu izvadio, pa me nemaju - kaže navodno Jevtić u jednoj poruci.

Dok raspravljaju o tome koga je policija privela zbog pucnjave i da li su privedeni nešto rekli, Grujić mu kaže:

- Moraš da budeš svestan da mi nismo to veče ukrali maline sa pijace i pobegli. Na to mu Jevtić, navodno, odgovara da je "izokola pitao" da li je policija postavljala pitanja u vezi sa Grujićem i da ga niko nije spominjao.

Podsetimo, Jevtić je negirao da je pucao na advokata. Međutim, na prethodnom suđenju na koje je došao u majici kratkih rukava, sudija je konstatovala da ga prepoznaje na jednom od selfija koji je slao preko Skaja, a na kom se vidi tetovaža paukove mreže, koju ima na ruci.

Među porukama koje je, posle pokušaja ubistva slao, a koje su ranije izvedene na suđenju navodno su i one u kojima opisuje kako je pucao. 

- Sedeo je dugo u kolima, prišao sam i sasuo mu nekoliko komada. Buraz ako možeš dođi, trčao sam dosta, nemam snage buraz. Morao sam da otrčim i da kupim hleb radi fore, interventna je dva puta prošla.

U porukama je potom objašnjavao da je hleb i dalje kod njega i da ga je spasio da ga ne legitimišu.

U drugoj poruci piše:

- Ni da čestitaš bratu na prvoj odrađenoj šljaci. Pustio sam ga pet minuta da izađe, ali nije izlazio iz kola. Pukao mi je film, prišao sam i iševio ga preko vrata. Istresao sam šest metaka.

Podsetimo, prema navodima optužnice protiv kriminalne grupe kojoj se sudi za tri ubistva i šest pokušaja ubistava.

Tužilaštvo tvrdi da je Jevtić na Skaj aplikaciji koristio nadimak Teodor Bagvel, po čuvenom liku iz popularne serije "Bekstvo iz zatvora".

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