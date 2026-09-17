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Suđenje za ubistvo Milana Šuše u Zemunu, koje se dogodilo 17. februara 2024. godine, nastavljeno je danas u Višem sudu u Beogradu saslušanjem pet svedoka, dok jedan svedok nije pristupio u sudnicu.

Za teško ubistvo u saizvršilaštvu sudi se Sanjinu Štiliću, koji je u aprilu ove godine izručen iz BiH gde se krio, i Branku Savoviću.

Svedok Marko A. ispričao je, odgovarajući na pitanja, da muškarcu kog je vozio nije video lice, ali da bi po konstituciji tela rekao da je u pitanju prvooptuženi Sanjin Štilić.

- Ja čoveku kog sam vozio ni tada nisam video lice. Seo je iza suvozačkog sedišta, bio je mrak, a stakla nazad su toliko zatamnjena da ja u retrovizoru ne vidim ni zadnje staklo. Naglo je prišao automobilu, nisam mu video glavu, samo telo - rekao je svedok.

Milan Šuša Foto: Privatna Arhiva

Policijski službenik Bratislav Bjeletić je, odgovarajući na pitanja odbrane, rekao da ne postoji rukovodilac pretresa, da su prisutna dva policijska službenika, po potrebi više, zapisničar i dva svedoka.

On nije želeo da se izjašnjava na pitanja o rancu pronađenom u stanu, kao ni o tome gde su stajali svedoci tokom pretresa, više puta ističući da je sve ispričao u novembru prošle godine, kada je davao iskaz duže od sat vremena.

- Ćerka vlasnika apartmana je otključana i rekla je da momci koji su bili unutra otišli i da nisu platili. U apartmanu nismo nikog zatekli. Uzeli smo torbu koju su ostavili, a koju je ona pronašla u apartmanu i spustila u kafić u prizemlju. Stan je bio očišćen nakon što su otišli, nismo našli ništa od predmeta izvršenja krivičnog dela. Ranac smo sa ćerkom vlasnika apartmana poneli gore u stan, ali ne sećam se ko je nosio ranac - ispričao je svedok na suđenju u novembru prošle godine.

Svedok Dušan Erić, takođe policijski službenik, ponovio je da se ne seća gde je bio spomenuti ranac, niti ko ga je uzeo od ćerke vlasnika stana.

- Ranac je fotografisala naša forenzika. Svedoci su zapisnik potpisali u stanu. Ranac je svakako otvaran da bi se izuzeli dokazi. Svedoci su bili tu, ali posle ovoliko vremena se ne sećam da li su prisustvovali otvaranju ranca - rekao je.

1/5 Vidi galeriju Milan Šuša ubijen ispred svoje kuće u Zemunu Foto: Privatna Arhiva

- Mislim da su čistili stan pre nego što smo došli, ali ne sećam se da li je torba iznošena iz stana - rekao je tada.

Treći policijski službenik Stefan Mićić rekao je pred sudom da su svedoci išli za njima dok je vršen pretres stana, ali da ne može da tvrdi gde su bili u svakoj sekundi i dodao da je on bio zapisničar.

- Ne znam da li su svedoci bili prisutni kad smo pregledali sadržaj ranca. Zapisnik je pročitan svedocima kako bi bili nabrojani svi oduzeti predmeti - rekao je.

On je u novembru rekao da "misli da je na pretresu bio zapisničar", dodao je da su svedoci sve vreme bili prisutni tokom pretresa, a za stvari koje su navedene u potvrdi o oduzetim predmetima rekao je da su bile u stanu, što se kosilo sa iskazom njegovog kolege.

Danas su pred sudom saslušani i rukovodilac Odeljenja za operativnu forenziku Dragoslav Komazec i policijski tehničar Lazar Vrančević. Njih je odbrana pitala u kom položaju su zatekli telo Milana Šuša, kao i gde su, u odnosu na telo, pronašli čaure.

- Radio sam uviđaj u Zemunu. Ne sećam se tačne pozicije čaura, bilo ih je niz ulicu, skotrljale su se nizbrdo. Nalazile su se između tela i automobila koji je bio u dvorištu - u dvorištu i oko kapije. Telo je bilo na leđima, ali ne sećam se da li potpuno ili više na boku, opruženih ruku i nogu i paralelno sa kapijom - ispričao je Komazec.

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Svedok Lazar Vrančević rekao je da se uviđaja seća površno, da su kolega Komazec i on zatekli telo pokojnika, čaure, tragove i mobilne telefone.

- Čaure su bile u neposrednoj blizini tela, na oko dva do četiri metra udaljenosti. Jedna je bila u dvorištu. Telo je bilo u ležećem položaju, mislim da je imao torbicu, bio je krupnije građe - rekao je.

Naime, iako već ranije ispitani pred sudom, svedoci su danas ponovo pozvani jer je odbrana zatražila njihovo ponovno saslušanje nakon izručenja Sanjina Štilića iz BiH

Moguće suočavanje

Naredno suđenje zakazano je za 21. oktobar kada bi trebalo da budu saslušana četiri svedoka, među kojima je i Tamara Mićović.

Podsetimo, sudski postupak za ubistvo Milana Šuše nije jedini koji se trenutno vodi protiv Štilića - njemu se u Višem sudu u Beogradu, u drugom predmetu, sudi za nedozvoljeno nošenje oružja.

Sanjin Štilić uhapšen je po poternici u BiH, a nedavno je izručen u Srbiju, a u maju je prvi put seo na optuženičku klupu, kada je rekao da nije izvršio ubistvo i da ne želi da iznosi odbranu.

Ubijen pred kućnim pragom

Podsetimo, optužnicom se okrivljenima na teret stavlja krivično delo teško ubistvo u saizvršilaštvu, Sanjinu Štiliću u sticaju sa krivičnim delom nedozvoljena proizvodnja, držanje, nošenje i promet oružja i eksplozivnih materija, a Savović u sticaju sa krivičnim delom nedozvoljena proizvodnja, držanje, nošenje i promet oružja i eksplozivnih materija.

Za Štilićem je 28. februara, na predlog tužilaštva, raspisana međunarodna poternica.

Postoji opravdana sumnja da je najpre Bojan Savović 4. februara u rentakar agenciji u Pančevu iznajmio automobil marke "škoda fabia" kojom prilikom se lažno predstavio imenom Ivan Milić i vlasniku agencije dao na uvid vozačku dozvolu Republike Slovenije sa navedenim imenom.

Istog dana je iznajmio stan u Borči za potrebe stanovanja Štilića, pa su zatim 12, 13. i 15. februara okrivljeni zajedno obilazili lokacije i vršili opservaciju terena u blizini mesta stanovanja Šuše u Zemunu, kako bi utvrdili njegove navike i kretanje, te se pripremali za izršenje krivičnog dela.

Potom su se, kako se sumnja, 17. februara 2024. godine iznajmljenim vozilom dovezli do Zemuna i parkirali na mestu pogodnom za uočavanje oštećenog kada izađe iz dvorišta svoje kuće, da bi zatim Štilić navodno izašao iz vozila i opservirao teren, čekajući pogodan trenutak za izvršenje krivičnog dela.

Pošto je Savović uočio Šušu kako u 10.03 vozilom marke "audi 8" izlazi iz dvorišta porodične kuće, javio je to Štiliću telefonom, putem aplikacije za kriptovanu komunikaciju "Signal", koji potom, trčećim korakom kreće ka kući Milana Šuše, noseći u ruci pištolj.

Nakon što je Šuša izašao iz vozila u nameri da zatvori kolsku kapiju, Štilić mu je, kako se sumnja, prišao i iz neposredne blizine, iznenada, kada se oštećeni okretao da krene prema svom vozilu, u njega ispalio sedam projektila u predelu glave i tela, od kojih je šest pogodilo oštećenog koji je usled zadobijenih povreda preminuo, dok su se okrivljeni udaljili na različite strane sa lica mesta.

Takođe sumnja, se da je Štilić prilikom lišenja života oštećenog neovlašćeno nosio najverovatnije pištolj marke "Crvena zastava" kao i municiju i to sedam metaka, od kojih mu je tri neposredno pred izvršenje krivičnog dela stavio na raspolaganje Savoviću.