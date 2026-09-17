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Policija je po nalogu Višeg javnog tužilaštva u Beogradu uhapsila osumnjičenog za pokušaj ubistva u Požeškoj ulici, saznaje Kurir.

Osim za pokušaj ubistva, kako saznajemo, sumnjiči se za nedozvoljeno nošenje oružja.

Podsetimo, Dušan K. (41) ranjen je juče oko 3 sata ujutru u zgradi na Banovom brdu u Beogradu. Ranjen je hicima iz vatrenog oružja ispred svog stana na šestom spratu.

Napadač, koji je nosio masku i bio obučen u tamnu odeću, pobegao je sa mesta zločina. Način na koji je napad izveden ukazuje na to da je bio unapred planiran.

1/5 Vidi galeriju Zgrada u kojoj je ranjen Dušan K. na Banovom brdu Foto: Kurir

- Zgrada ima obezbeđenje koje je i to veče dežuralo, ali napadač je uspeo da prođe pored portira bez problema jer ga je ispred zgrade čekala jedna osoba, koja ga je zatim uvela unutra, a kada se Dušan K. pojavio oko tri sata, osumnjičeni ga je ranio i pobegao - ispričao je izvor blizak slučaju za Kurir.

Ranjeni Dušan zbrinut je u bolnici i trenutno se nalazi van životne opasnosti.