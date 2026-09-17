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Tragični ishod potrage za nestalim mladićem L.Nj. (17) slomio je srca građana i članova šahovske zajednice, nakon što je potvrđeno da je telo pronađeno u Savi njegovo.

Njegov nestanak bio je prijavljen preksinoć, a ronioci i nadležne službe su juče ujutru izvukle telo iz reke nedaleko od TC Ušće.

Klub i prijatelji u neverici

On je u svom šahovskom klubu bio poznat kao izuzetan talenat, posvećen sportista i vedar mladić pred kojim je bila svetla budućnost.

Od njega su se neutešni drugari oprostile dirljivom porukom.

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Foto: Privatna arhiva

"Sa neopisivom tugom i nevericom opraštamo se od našeg dragog L.Nj.. Ostavio je neizbrisiv trag u našim srcima i u našem klubu", navele su njegove kolege.

On će biti sahranjen u ponedeljak u 12 časova na Surčinskom pravoslavnom groblju.

Obdukcija daje konačne odgovore

Iako na telu prema prvim informacijama nema tragova nasilja, tačan uzrok smrti biće utvrđen nakon obdukcije na Institutu za sudsku medicinu.

Policija i tužilaštvo nastavljaju istragu kako bi se precizno utvrdilo pod kojim je okolnostima mladić završio u reci.

Kurir.rs/Informer

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