DAVIO, PA BRUTALNO PRETUKAO SUPRUGU! Jezivo nasilje u Zemunu: Pretio joj smrću, nasrnuo na nju, ona ga ugrizla i pobegla, a kad ju stigao, usledio PAKAO
Po nalogu javnog tužioca Trećeg osnovnog javnog tužilaštva u Beogradu policijski službenici PS Zemun doneli su rešenje o zadržavanju S.P. (50) zbog postojanja osnova sumnje da je izvršio krivično delo "nasilje u porodici".
U saopštenju se navodi da je S.P. prvo smrću pretio supruzi, njenoj majci i sestri, kao i da je onda počeo da je davi. Nesrećna žena ga je ugrizla i pobegla u dvorište, ali nasilnik ju je vratio u kuću i nastavio da je mučki bije.
"Osumnjičenom se stavlja na teret da je krivično delo izvršio u utorak, 15.09.2026. godine, u Beogradu, na teritoriji gradske opštine Zemun, kada je primenom nasilja i pretnjom da će napasti na život i telo ugrozio spokojstvo i telesni integritet člana svoje porodice – supruge, na taj što je nakon verbalne rasprave najpre uputio pretnje oštećenoj i to da će ubiti nju, njenu majku i sestru kojom prilikom je uhvatio rukom-podlakticom ispod vrata, ali je oštećena osumnjičenog ugrizla da bi se oslobodila i izašla u dvorište da bi pomoć potražila ali ju je osumnjičeni ponovo nasilno uvukao u kuću gde joj je zadao više udaraca zatvorenim šakama u predelu glave i tela usled čega su kod oštećene nastupile telesne povrede", navodi se u saopštenju u kome se dodaje:
"Dana 17.09.2026. godine, osumnjičeni je saslušan na zapisniku pred javnim tužiocem Trećeg osnovnog javnog tužilaštva u Beogradu, kojom prilikom je negirao izvršenje krivičnog dela koje mu se stavlja na teret. Javni tužilac Trećeg osnovnog javnog tužilaštva u Beogradu Trećem osnovnom sudu u Beogradu podneo predlog za određivanje pritvora zbog postojanja osobitih okolnosti koje ukazuju da će ometati postupak uticajem na svedoke".