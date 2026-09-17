U saopštenju se navodi da je S.P. prvo smrću pretio supruzi, njenoj majci i sestri, kao i da je onda počeo da je davi. Nesrećna žena ga je ugrizla i pobegla u dvorište, ali nasilnik ju je vratio u kuću i nastavio da je mučki bije.

"Osumnjičenom se stavlja na teret da je krivično delo izvršio u utorak, 15.09.2026. godine, u Beogradu, na teritoriji gradske opštine Zemun, kada je primenom nasilja i pretnjom da će napasti na život i telo ugrozio spokojstvo i telesni integritet člana svoje porodice – supruge, na taj što je nakon verbalne rasprave najpre uputio pretnje oštećenoj i to da će ubiti nju, njenu majku i sestru kojom prilikom je uhvatio rukom-podlakticom ispod vrata, ali je oštećena osumnjičenog ugrizla da bi se oslobodila i izašla u dvorište da bi pomoć potražila ali ju je osumnjičeni ponovo nasilno uvukao u kuću gde joj je zadao više udaraca zatvorenim šakama u predelu glave i tela usled čega su kod oštećene nastupile telesne povrede", navodi se u saopštenju u kome se dodaje: