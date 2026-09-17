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Pripadnici Ministarstva unutrašnjih poslova, u saradnji sa Višim javnim tužilaštvom u Beogradu, uhapsili su i odredili zadržavanje N.J (28) zbog postojanja osnova sumnje da je izvršio krivična dela ubistvo u pokušaju i nedozvoljena proizvodnja, držanje, nošenje i promet oružja i eksplozivnih materija.

Kako se navodi, osumnjičeni N.J izvršio je navedena krivična dela na taj način što je  juče na Banovom brdu upotrebom vatrenog oružja naneo teške telesne povrede K.D.

- Pronađeno je vozilo kojim je osumnjičeni došao na mesto događaja, a tokom pretresa stana u kojem je osumnjičeni neprijavljeno boravio pronađeno je oružje, odnosno pištolj koji je korišćen prilikom izvršenja krivičnog dela - navodi se i dodaje da će osumnjičeni N.J. u zakonskom roku biti priveden Višem javnom tužilaštvu u Beogradu.

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