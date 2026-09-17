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Pripadnici Uprave kriminalističke policije, Službe za borbu protiv droga, u saradnji sa Upravom za tehniku, Policijskom upravom za grad Beograd, Policijskom stanicom Voždovac i Bezbednosno-informativnom agencijom, uhapsili su Marka Zekića zbog sumnje da se bavio prodajom narkotika, nezvanično saznaje Kurir.

Kako saznajemo, Zekić je član "vračarskog klana".

Policija je u akciji zaplenila 30 kilograma marihuane.

Foto: Kurir

Protiv osumnjičenog će biti preduzete dalje zakonske mere, a detalji akcije i okolnosti pod kojima je droga pronađena trebalo bi da budu poznati nakon saopštenja nadležnih organa.