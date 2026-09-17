MARKO ZEKIĆ UHAPŠEN U BEOGRADU! Pao još jedan pripadnik "vračarskog klana", policija mu pronašla 30 kilograma droge
Pripadnici Uprave kriminalističke policije, Službe za borbu protiv droga, u saradnji sa Upravom za tehniku, Policijskom upravom za grad Beograd, Policijskom stanicom Voždovac i Bezbednosno-informativnom agencijom, uhapsili su Marka Zekića zbog sumnje da se bavio prodajom narkotika, nezvanično saznaje Kurir.
Kako saznajemo, Zekić je član "vračarskog klana".
Policija je u akciji zaplenila 30 kilograma marihuane.
Protiv osumnjičenog će biti preduzete dalje zakonske mere, a detalji akcije i okolnosti pod kojima je droga pronađena trebalo bi da budu poznati nakon saopštenja nadležnih organa.
Istraga se nastavlja, a policija proverava i druge okolnosti u vezi sa delovanjem osumnjičenog i eventualnim kontaktima sa drugim pripadnicima kriminalne grupe.