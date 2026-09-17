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Maloletnik S. S. teško je povređen nakon što ga je, kako se sumnja, vršnjak pretukao u jednom tržnom centru na Novom Beogradu.

Beogradska policija je u utorak nakon intenzivnog operativnog rada identifikovala i uhapsila maloletnog N. K. (16), zbog sumnje da je S. S. naneo teške telesne povrede.

Prema nezvaničnim informacijama, N. K. je, kako se sumnja, tokom sukoba maloletnika bacio na pod, a zatim nastavio da ga udara nogama u predelu glave.

Povređenom dečaku lekarska pomoć ukazana je u Univerzitetskoj dečjoj klinici u Tiršovoj, gde su mu konstatovane teške telesne povrede.

Protiv osumnjičenog maloletnika podneta je odgovarajuća prijava, a istragu u ovom slučaju vodi Odeljenje za maloletnike pri Višem javnom tužilaštvu u Beogradu.

Kurir.rs/Telegraf

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