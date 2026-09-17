BRUTALNO VRŠNJAČKO NASILJE U TRŽNOM CENTRU NA NOVOM BEOGRADU: Bacio ga na pod, pa nemilosrdno šutirao u glavu - uhapšen maloletnik (16)
Maloletnik S. S. teško je povređen nakon što ga je, kako se sumnja, vršnjak pretukao u jednom tržnom centru na Novom Beogradu.
Beogradska policija je u utorak nakon intenzivnog operativnog rada identifikovala i uhapsila maloletnog N. K. (16), zbog sumnje da je S. S. naneo teške telesne povrede.
Prema nezvaničnim informacijama, N. K. je, kako se sumnja, tokom sukoba maloletnika bacio na pod, a zatim nastavio da ga udara nogama u predelu glave.
Povređenom dečaku lekarska pomoć ukazana je u Univerzitetskoj dečjoj klinici u Tiršovoj, gde su mu konstatovane teške telesne povrede.
Protiv osumnjičenog maloletnika podneta je odgovarajuća prijava, a istragu u ovom slučaju vodi Odeljenje za maloletnike pri Višem javnom tužilaštvu u Beogradu.
Kurir.rs/Telegraf