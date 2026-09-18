DRAMA U NOVOM SADU: Lopov napao čoveka dok je izlazio iz automobila i pokušao da mu skine skupoceni sat!
- T. N. (30) iz Stare Pazove uhapšen je zbog sumnje da je u Novom Sadu napao V. M. (54) dok je izlazio iz automobila i pokušao da mu skine sat.
- Tokom napada osumnjičeni je, prema istrazi, koristio nož i ubo žrtvu u stomak, ali čovek nije teško povređen.
T. N. (30) iz Stare Pazove uhapšen je zbog sumnje da je juče u Novom Sadu na ulicina napao V. M. (54), dok je izlazio iz svog automobila i pokušao da mu ukrade sat! Drama na ulici odigrala se oko 16.35 a sigurnosne kamere snimile su kako čeka žrtvu da izađe iz atumobila, a potom ga napada.
- Na snimku se vidi kako udara čoveka pesniom u glavu, čim je izašao iz automobila. U ruci je držao i nož, a žrtvu koja je zbog udarca pala na zemlju, nastavio je da šutira i udara, dok je pokušavao da sa ruke skine skupoceni sat - opisuje izvor iz istrage šta se dogodilo na ulici.
Prema njegovim rečima, dok je pokušavao da žrtvi skine sat, napadač je potegao nož i ubo čoveka u stomak, ali on na sreću nije teško povređen.
- Pošto nije uspeo da skine i ukrade sat, pobegao je s mesta zločina. Na sreću, policija ga je brzo identifikovala i uhapsila - dodaje on.
Osumnjičeni se tereti za pokušaj razbojništva.