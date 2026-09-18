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Tamara Zvicer, supruga odbeglog vođe kavačkog klana Radoja Zvicer, prema novim glasovnim porukama sa presretnute Skaj aplikacije, posle teškog ranjavanja muža u Kijevu 27. maja 2020. sama je angažovala obezebeđenje naoružano do zuba da čuva njenog muža u bolnici, dok su se lekari borili za njegov život! Prva dama kavačkog klana, kako se čuje u glasovnim porukama, njegovim najbližim saradnicima tražila je da se postave snajperisti oko bolnice!

Nezadovoljna zbog toga kako su organizovali obezbeđenje, obraća se Radoju Živkoviću, zvanom Žuti, inače rođaku njenog muža koji važi za visokopozicioniranog pripadnika kavačkog klana, a koji je Tamaru Zvicer najverovatnije ubeđivao da kavčani dobro čuvaju njenog muža u bolnici:

Tamara Zvicer: Batice, ko tebi ovo priča, ko tebe ovo laže, hoćeš li ti meni da kažeš, ko su ti ljudi batice? Znači, ako ti meni ne veruješ ja i ti nemamo šta da pričamo više. Ja stvarno u ovu situaciju neću da se nagađam ni sa tobom ni sa nikim. Ima li ljudi, nema li ljudi. Ljudi su sad došli zato što sam ih ja zvala, a ne zato što su bili. Ako oćeš da mi veruješ veruj mi, ako nećeš ne mora. Celu noć je čovek proveo sa jednim čovekom unutra i jednim čovekom van. Taj vani čovek kad sam ja došla u 4 sata on je spavao na klupu.

1/6 Vidi galeriju Tamara Zvicer Foto: Drustvene Mreže, Privatna Arhiva, Instagram, Privatna Arhiva

U nastavku glasovne poruke, Tamara Zvicer povišenim tonom dodaje da to što gledaju na slikama, brojno obezbeđenje ispred sobe njenog muža, su ljudi koje je ona angažovala i poslala.

Tamara Zvicer: Kapiraš ti šta ti se kaže, jer sam ja mojih ljudi samo 20 poslala tamo, razumeš li to? Sad ja ne znam ko ti kaže da je sve pokriveno, a oni slikavaju moje ljude.

O neprijatnim razgovorima koje vode sa prvom damom klana, u vreme dok još Zvicer, leži u bolnici, među sobom razgovaraju i visokopozicionirani kavčani Živković i Milan Vujotić. U razgovoru pominju i izvesnu Maju.

Radoje Živković i Milan Vujotić Foto: Kurir

Milan Vujotić: Ajde ti to objasni Tamari i Maji, ajde. Znate li što čine, pominju snajperska mesta, snajperske tačke da se pokriju pozicije, da se...znate li što je to, taj Jaroslav to je ludak neki. On njih iz pameti pomera, on njih one mene. Ovo video nisam još!

Radoje Živković Žuti: A Tamara mi evo sad pušta sad glasovnu, kažem joj da se opusti, da ne brine da je sve ok, da ja isto mislim koliko i ona, da svi mislimo, da niko nije lud da pusti da mu neko priđe. Da gledam na sve strane. Ona mi kaže "jutros kad sam došla ovi su spavali tamo", kažem evo ti slike da vidiš da su naoružani. Kaže "pa jesu, zato što sam im ja sad rekla šta da rade". Evo sad ne znam više, poludeh

Tamara Zvicer, podsetimo, javnosti je postala poznata posle ranjavanja njenog muža u Kijevu 27. maja 2020. Sigurnosne kamere luksuznog kompleksa u kom su živeli, snimile su napadače koji su pokušali da ubiju njenog muža dok je džogirao ispred. Iako teško ranjen, uspeo je da pobegne u zgradu, a njegova žena dotrčala je zgrabila pištolj, pojurila napadače i muža spasila sigurne smrti.

U to vreme, kako se ispostavilo, Tamara Zvier bila je trudna.

Njen teško ranjeni suprug, odmah je prebačen u bolnicu, a njegovi najbilži saradnici bili su zabrinuti da bi ubice mogle da se vrate dok on nepokretan leži u bolničkom krevetu i da ga dokrajče.

U porukama koje su razmenjivali među sobom, komentarisali su i koje su sve propuste napravili pa su škaljarci, s kojima su u krvavom ratu od 2014., uspeli da ga lociraju i upucaju.

Tamara Zvicer zapucala na napadače Foto: detective-info.com.ua, Privatna Arhiva

Radoje Živković: Ovo što su novine objavile, ovo je kunem ti se sramota. Ma brate dok se ne završi rat, brate nek idu ona i deca dole i to je to. To je najbolje, ne može se ratovati i živeti s familijom. Kako god oće, ako opet bude živeo s familijom, opet će ga neko naći i to ti je to. Petoro dece, s psima i čudima, svako će ga prepoznati.

U nastavku glasovne poruke, posle kraće pauze, Živković dodaje da Zvicer dok se rat ne završi mora da se odvoji od porodice.

- On je mlad, brate, ima kad, ako završimo brzo ove. Imaće vremena, živeće s familijom čitav život. Vidite li šta Kožni priča kako su se namučili da se organizuju i sve tamo, zamisli koliko su ga tražili i koliko su para dali da se nađe - kaže, aludirajući najverovatnije na jednog od vođa škaljarskog klana Alana Kožara, za kog su sumnjali da je jedan od finansijera pokušaja ubistva.

Na ovu poruku, odgovara mu saradnik Dragan Knežević:

Knežević: Kasno je to bilo kad je njemu Amiko pisao sve, i počeo je tek onda kuće da traži. Kako sad da mu ne bude jasno da se u onakve i onolike komplekse ne može živeti, to je njemu pred kraj bilo jasno, nego kasno.

Inače, prema tvrdnjama istaržitelja, nadimak Amiko koristio je Milan Vujotić, koji je prema presretnutim porukama, od trenutka kada je Zvicer ranjen u Kijevu, bio u kontaktu sa Tamarom Zvicer, ali i Živkovićem i Kneževićem.

Živković: Znam, to će on da odluči gde će da ide, znaš kakav je on, gde kaže tu će da ide. Znaš kakav je, jesmo li mu govorili da se pazi, pa se nije pazio. Mislim, pazio se ali vidiš, Amiko mu je rekao da ga rade, on nije verovato u to. Ne može, on i kad dođe sebe skroz neće moći da veruje gde su ga našli. Samo da vidimo koga će, moraće nekog krivca da nađe, neko će mu biti kriv.

Inače, prvu informaciju da je Zvicer ranjen u Ukrajini, saradnicima je dao, kako proizilazi iz glasovnih poruka koje su objavljene na društvenim mrežama, Milan Vujotić:

Vujotić: Pucali su na Rala, javlja li se ko, imal i vas, zna li ko išta? Napali su ga tamo kod zgrade, trojica, izleteli iz "smarta" i pucali ga. On uleteo u lokal, pogođen je u grudi, 20 minuta je bio polu svestan, hitna ga vozi ne zna se ništa, Tamara sad ide u bolnicu, ne zna se ništa.

Posle informacije da je Zvicer u teškom stanju, o tome da li je operisan i kako se oporavlja pokušavali su da dobiju od njegove supruge Tamare Zvicer, ali i doktora u bolnici.

1/14 Vidi galeriju Radoje Zvicer Foto: Interpol, Kurir

Dok su pratili nove informacije o tome kako je vođa klana, kavčani su pokušavali da otkriju ko je saznao da Zvicer u stambenom kompleksu ispred kog je upucan dok je džogirao, živi sa porodicom.

Knežević: Biće da je komšija bio i da ga proverio, ko je šta je i prodao informaciju.

Vujotić: Kaže ona, živi tačno naspram njih neki poslanik, sa ženom, stariji čovek i čuva ga grdo ljudi. To je to verovatno - komentariše Knežević.

Prema porukama, pratili su i šta sve mediji objavljuju o pucnjavi u Kijevu, i komentarisali su da su organizatori Kožar, ali i Jovan Vukotić kog zovu Klempo, kao i Igor Dedović. Inače, škaljarci Vukotić, Dedović i Kožar ubijeni su posle pucnjave u Ukrajini.

Živković: A ovo da se ubije pred familijom, to je od Klempa, Dedovića i od njih. Eto koga su poslali, za malo da se zapale budale. Zamislite kako je Kožnom smradu kad čita ovo koga su poslali. Smrad smrdljivi turski. Kako se novine se.u po njima, glupan i tupan pokušali da ubiju Zvicera, a ovamo na komentare za Tamaru 500 njih, svaki pozitivan.

Podsetimo, pošto je Tamara Zvicer zapucala na napadače na muža, oni su uspeli da pobegnu. Prilikom pokušaja da zapale "smart" kojim su se dovezli, jednog od njih je uhvatio plamen.

Inače, uhapšeni za pokušaj ubistva Zvicera i dalje su u pritvoru u Ukrajini, dok se Radoje Živković Žuti, zvicerov rođak nalazi u zatvoru u Turskoj zbog ubistva Jovana Vukotića, vođe škaljarskog klana.

Radoje Zvicer i Tamara Zvicer Foto: Detective - info.com.ua, Libertaspres/Sky aplikacija, Printscreen

Nekoliko dana posle ranjavanja, Zvicer se prema porukama i sam iz bolnice dopisivao sa svojim najbližim saradnicima i opisao im šta se dešavalo kobnog dana:

- Sa metra mi je opalio rafal. Da mi nije pala leva ruka izvadio bi utoku iz torbice i pobio bi ih u onog "smarta". Pa, ono na kameru vidi mi se glava, tu ušao u lokal i hitnu čekao 30 minuta, do bolnice još 40. Izvadio pištolj i evo je doleće žena, sčepala iz ruke i za njima. O, reko, što je ovo? Gde ode? - opisao je Zvicer kako se sve odigralo.

Zvicer: Kako ih žena istresla!

Sagovornik: Samo da nisu pobegli, svaka čast, kraljica. Ma, buraz, takvih momaka nema budi u to siguran.

Tamara Zvicer, inače od kada je u aprilu 2021. raspisana poternica za njenim mužem, živi u Crnoj Gori. Njihovu porodičnu kuću, policija je više puta pretresala tokom prethodnih godina.

U nastavku poslušajte snimak kako Tamara razgovara sa vođama kavačkog klana: