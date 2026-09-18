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Na području Policijske uprave u Sremskoj Mitrovici za samo jedan dan otkrivena su 304 saobraćajna prekršaja, dok je zbog prekoračenja dozvoljene brzine sankcionisano čak 136 vozača.

Istovremeno je na teritoriji Rume evidentirana jedna saobraćajna nezgoda u kojoj su povređene tri osobe.

Prema najnovijim podacima Policijske uprave u Sremskoj Mitrovici, prekoračenje dozvoljene brzine bilo je jedan od najčešće evidentiranih prekršaja.

Od ukupno 304 otkrivena prekršaja, 136 se odnosilo na vozače koji su vozili brže od dozvoljenog.

To znači da je prekoračenje brzine činilo gotovo 45 odsto svih evidentiranih prekršaja tokom jednog dana.

Dan ranije 170 prekršaja

Najnoviji podaci pokazuju i veliki rast broja evidentiranih prekršaja u odnosu na prethodni dnevni izveštaj policije.

Dan ranije, na području Policijske uprave u Sremskoj Mitrovici otkriveno je 170 saobraćajnih prekršaja.

Među njima je bilo 40 vozača koji su sankcionisani zbog nekorišćenja sigurnosnog pojasa.

Istog dana na teritoriji Rume i Šida evidentirane su četiri saobraćajne nezgode u kojima su povređene ukupno tri osobe.

Policija uputila apel

Zbog pogoršanog stanja bezbednosti na području Policijske uprave u Sremskoj Mitrovici, policija je ponovo apelovala na sve učesnike u saobraćaju, a posebno na vozače, da poštuju saobraćajne propise.

Cilj je smanjenje rizika od saobraćajnih nezgoda i povećanje bezbednosti svih učesnika u saobraćaju.