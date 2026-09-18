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Dušan K. (41) koji je 16. septembra ranjen u zgradi u kojoj živi u Požeškoj ulici u Beogradu, kako nezvanično saznajemo, pre nego što je upucan pozvao je misterioznu ženu da dođe u njegov stan! Prema nezvaničnim informacijama, ona je prihvatila poziv a ubrzo je usledila prava drama u kojoj je on teško ranjen iz pištolja.

Podsetimo, policija je juče po nalogu Višeg javnog tužilaštva u Beogradu uhaspila N. J. (28) zbog sumnje da je pokušao da ubije Dušana K., a prilikom hapšenja kod njega su pronađeni pištolj i automobil kojim se dovezao na mesto zločina.

Ranjeni Dušan K. Foto: Društvene Mreže

- Dušan K. koji je inače poznat u gradu kao neko ko uvek ima oko sebe devojke sumnjivog morala, pozvao je žensku osobu da dođe u njegov stan, u zgradu koja inače ima obezbeđenje. U vreme kada je ona trebalo da stigne, Dušan je dobio poziv da siđe po nju. Međutim, umesto da siđe, on je po devojku poslao prijatelja koji je bio u njegovom stanu - otkriva sagovornik Kurira upućen u filmsku pucnjavu koja se dogodila na Banovom brdu.

Kako kaže, tada je počela prava drama, pošto je muškarac odmah naredio prijatelju Dušana K. da ga uvede u zgradu i dovede do stana u kom živi žrtva.

- Čim je Dušan izašao iz stana, očekujući da će ispred da zatekne žensku osobu, napadač koji je juče uhapšen je zapucao na njega, a potom pobegao - dodaje sagovornik.

Prema njegovim rečima, spekuliše se da je motiv ranjavanja odnos Dušana K. prema ženi koju je pozvao.

- Još uvek se tačno ne zna da li je neko angažovao N. J. da puca u Dušana K. ili je u pitanju opomena zbog žene. Ne isključuje se da je pozadina posao kojim se bavio, i zbog kog su uvek atraktivne devojke bile oko njega - dodaje sagovornik Kurira.