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Više javno tužilaštvo u Beogradu podiglo je optužnicu protiv Mihajla D. (24) zbog sumnje da je 21. maja u jednom ugostiteljskom objektu na Novom Beograd na podmukao način pokušao da ubije G.S. i pri tome doveo u opasnost živote još dvojice oštećenih. Takođe mu se na teret stavlja i da je tom prilikom neovlašćeno nosio vatreno oružje i municiju.

- Optužnicom, koja je predata Višem sudu u Beogradu na odluku o potvrđivanju, okrivljenom se na teret stavlja krivično delo teško ubistvo u pokušaju u sticaju sa krivičnim delom nedozvoljena proizvodnja, držanje, nošenje i promet oružja i eksplozivnih materija. Tužilaštvo je predložilo sudu da okrivljenom produži pritvor da ne bi ponovio krivično delo u kratkom vremenskom periodu, kao i jer je za krivično delo koje mu se stavlja na teret propisana kazna zatvora preko 10 godina, a način izvršenja ili težina posledice krivičnog dela su doveli do uznemirenja javnosti koje može ugroziti nesmetano i pravično vođenje krivičnog postupka - sasopšteno je iz Višeg javnog tužilaštva u Beogradu.

1/15 Vidi galeriju Pucnjava u restoranu na Novom Beogradu Foto: Marko Karović

Kako se dodaje, postoji opravdana sumnja da je Mihajlo D. 21. maja između 11 i 12 časova ušao u pomenuti ugostiteljski objekat, seo za sto koji se nalazio dijagonalno od stola u odnosu na sto za kojim su sedeli oštećeni G.S. i B.Š. i iz pomenutog vatrenog oružja – revolvera marke “Zastava” ispalio 5 prorektila u pravcu oštećenog G.S, koji je tom prilikom zadobio teške telesne povrede.

U ugostiteljskom objektu kao gost se nalazio policijski službenik M.M. i u trenutku ispaljivana je ustao od stola, zaklonio se iza zida, repetrirao službeno oružje i pratio okrivljenog koji je brzim hodom pokušao da pobegne iz restorana. Glasno viknuo okrivljenom „Stoj policija“, te se okrivljeni sapleo ispred restorana, a M.M. mu je prišao i lišio ga slobode.

hapšenje

1/6 Vidi galeriju Hapšenje pucača sa Novog Beograda Foto: Printscreen/Instagram/nedeljnik.vreme

Mihajlu D. je tom prilikom ispao revolver, dok se u burencetu nalazio jedan metak i pet čaura, kao i jedan mobilni telefon, kačket i naočare za sunce.